Сердечные поздравление с Днем инвалидов 3 декабря 2020 года

Международный день инвалидов был установлен 3 декабря Генеральной Ассамблеей ООН на сорок седьмой сессии в 1992 году. Тогда же организация призвала государства, входящие в ООН, проводить всевозможные мероприятия, для того чтобы способствовать интеграции инвалидов в общественную жизнь. Этой знаменательной дате предшествовало Десятилетие инвалидов Организации Объединенных Наций, стартовавшее в 1983 года.
Праздник в первую очередь направлен на привлечение внимания людей к проблемам инвалидов, на преимущества от участия этих людей в социальной, политической, экономической и культурной жизни, защиту их прав и достоинства.
На сегодняшний день в нашей стране насчитывается более 13 миллионов людей с ограниченными возможностями, что составляет 9% населения России. В последние годы повышенное внимание уделяется как улучшению качества жизни инвалидов, так и их медико-социальной защите.
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Вас, сильных духом, поздравляем
И улыбнуться призываем!
Пусть вас невзгоды не пугают,
А только силы прибавляют.
Пусть в жизни будут смех и счастье,
Тепло, сменившее ненастье,
Любовь родных, друзей поддержка
***
Человек не застрахован от пришедшей вдруг беды,
От здоровья, что подводит, от печалей и нужды.
В жизни всякое бывает, то здоров, то инвалид,
Главное не поддаваться той болячке, что болит!
Вам, кто борется с недугом, хочу от сердца пожелать,
Не грустить, собраться с духом, никогда не унывать!
И надежду, любовь, веру, встретить на своем пути!
***
Сегодняшний праздник — это день самых сильных и чистых душой людей, ведь они каждый день ведут борьбу со своим недугом, общественным мнением и непокорной судьбой! Я преклоняюсь перед вашей силой волей и смелостью и хочу пожелать вам побольше улыбаться, не поддаваться на провокации, наслаждаться каждым мгновением и просто быть счастливыми!
***
Вы — герои в нашем мире,
Будьте счастливы всегда,
Чтоб была удача с вами,
Пожелаем вам веселья,
Оптимизма и добра,
Солнышко светило ярко,
Озаряла путь звезда.
Чтоб с готовностью помочь вам,
Протянутой была рука,
Смейтесь чаще и, конечно,
***
Это праздник сильных духом,
Не сдающихся судьбе.
Вы не сломлены недугом —
Есть стремление к мечте.
Пусть не совершенно тело,
Но душа на высоте,
Побеждаете в борьбе.
Пусть победы вдохновляют,
Не приходит в дом беда,
И улыбки умножают
Ваши светлые года!
***
В ваш международный день,
Пожелать добра, удачи,
И здоровья пуд в придачу.
Жизнь трудна, не справедлива,
Так порой невыносима,
Но когда глядишь на вас,
Говоришь: «Вот это класс!»
Счастья мира и любви,
И конечно уважения...
Вы достойны восхищения.
***
Сила воли пусть лишь крепнет,
Вдохновение расцветёт,
А души тепло, как летом,
Пусть вас греет круглый год!
И улыбки станут ярче,
Жизнь в успех откроет дверь,
Чтоб в неё входило счастье
И вообще любая цель!
***
День особых людей отмечаем,
Тех, чьи судьбы не очень легки.
От души вас сейчас поздравляем,
В вас сокрыто желание к жизни,
Сила воли стремиться вперед.
Пусть исполнятся ваши желания
И помогут вам Ангел и Бог!
***
Сегодня день, когда всем миром
Мы помогаем, люди, тем,
Кто тянет воз своих проблем.
Желаем нынче инвалидам
Здоровья, выдержки, тепла,
Не падать духом, верить в чудо,
Хранить в сердцах огонь добра.
***
Сильных духом на планете
Поздравляют в школах дети,
В парках, офисах — везде!
Вам желаем мы здоровья,
Не болит пусть ничего,
Пусть встречают Вас с любовью,
Не обидел чтоб никто!
Руку помощи протянем,
Вас мы ценим, уважаем,
Если нужно, защитим!
***
Желаю надежды вам не терять,
В лучшее верить, горя не знать.
Добра и удачи вам на пути,
Счастье свое непременно найти.
Пусть сила духа крепнет, растет,
Пусть вас звезда по жизни ведет.
Поддержат родные всегда и друзья,
Согреет в объятиях ваша семья.
Источник: pozdravok.ru