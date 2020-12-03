Сердечные поздравление с Днем инвалидов 3 декабря 2020 года

На сегодняшний день в нашей стране насчитывается более 13 миллионов людей с ограниченными возможностями, что составляет 9% населения России.

С Днем инвалидов - 3 декабря 2020 года

Международный день инвалидов был установлен 3 декабря Генеральной Ассамблеей ООН на сорок седьмой сессии в 1992 году. Тогда же организация призвала государства, входящие в ООН, проводить всевозможные мероприятия, для того чтобы способствовать интеграции инвалидов в общественную жизнь. Этой знаменательной дате предшествовало Десятилетие инвалидов Организации Объединенных Наций, стартовавшее в 1983 года.

Праздник в первую очередь направлен на привлечение внимания людей к проблемам инвалидов, на преимущества от участия этих людей в социальной, политической, экономической и культурной жизни, защиту их прав и достоинства.

На сегодняшний день в нашей стране насчитывается более 13 миллионов людей с ограниченными возможностями, что составляет 9% населения России. В последние годы повышенное внимание уделяется как улучшению качества жизни инвалидов, так и их медико-социальной защите.

***

Вас, сильных духом, поздравляем

И улыбнуться призываем!

Пусть вас невзгоды не пугают,

А только силы прибавляют.

Пусть в жизни будут смех и счастье,

Тепло, сменившее ненастье,

Любовь родных, друзей поддержка



И на хорошее надежда!

***

Человек не застрахован от пришедшей вдруг беды,

От здоровья, что подводит, от печалей и нужды.

В жизни всякое бывает, то здоров, то инвалид,

Главное не поддаваться той болячке, что болит!

Вам, кто борется с недугом, хочу от сердца пожелать,

Не грустить, собраться с духом, никогда не унывать!



Быть любимым и счастливым, к цели выбранной идти,И надежду, любовь, веру, встретить на своем пути!

***

Сегодняшний праздник — это день самых сильных и чистых душой людей, ведь они каждый день ведут борьбу со своим недугом, общественным мнением и непокорной судьбой! Я преклоняюсь перед вашей силой волей и смелостью и хочу пожелать вам побольше улыбаться, не поддаваться на провокации, наслаждаться каждым мгновением и просто быть счастливыми!

***

Вы — герои в нашем мире,

Будьте счастливы всегда,

Чтоб была удача с вами,



Обходила вас беда.

Пожелаем вам веселья,

Оптимизма и добра,

Солнышко светило ярко,

Озаряла путь звезда.

Чтоб с готовностью помочь вам,

Протянутой была рука,

Смейтесь чаще и, конечно,



Не печальтесь никогда.

***

Это праздник сильных духом,

Не сдающихся судьбе.

Вы не сломлены недугом —

Есть стремление к мечте.

Пусть не совершенно тело,

Но душа на высоте,



Смотрите открыто, смело,Побеждаете в борьбе.

Пусть победы вдохновляют,

Не приходит в дом беда,

И улыбки умножают

Ваши светлые года!

***

В ваш международный день,



Нам поздравить вас не лень.Пожелать добра, удачи,И здоровья пуд в придачу.Жизнь трудна, не справедлива,Так порой невыносима,Но когда глядишь на вас,Говоришь: «Вот это класс!»Счастья мира и любви,Лучшего достойны вы.И конечно уважения...Вы достойны восхищения.

***

Сила воли пусть лишь крепнет,

Вдохновение расцветёт,

А души тепло, как летом,

Пусть вас греет круглый год!

И улыбки станут ярче,

Жизнь в успех откроет дверь,

Чтоб в неё входило счастье

И вообще любая цель!

***

День особых людей отмечаем,

Тех, чьи судьбы не очень легки.

От души вас сейчас поздравляем,



Вы герои великой страны.

В вас сокрыто желание к жизни,

Сила воли стремиться вперед.

Пусть исполнятся ваши желания

И помогут вам Ангел и Бог!

***

Сегодня день, когда всем миром

Мы помогаем, люди, тем,



Кто ограничен в своих силах,Кто тянет воз своих проблем.

Желаем нынче инвалидам

Здоровья, выдержки, тепла,

Не падать духом, верить в чудо,

Хранить в сердцах огонь добра.

***

Сильных духом на планете



Самых смелых на землеПоздравляют в школах дети,В парках, офисах — везде!

Вам желаем мы здоровья,

Не болит пусть ничего,

Пусть встречают Вас с любовью,

Не обидел чтоб никто!

Руку помощи протянем,



И секреты сохраним,Вас мы ценим, уважаем,Если нужно, защитим!

***

Желаю надежды вам не терять,

В лучшее верить, горя не знать.

Добра и удачи вам на пути,

Счастье свое непременно найти.

Пусть сила духа крепнет, растет,

Пусть вас звезда по жизни ведет.

Поддержат родные всегда и друзья,

Согреет в объятиях ваша семья.

Источник: pozdravok.ru