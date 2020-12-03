03.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Здоровье / Общество

Сердечные поздравление с Днем инвалидов 3 декабря 2020 года

07:33 03.12.2020 Фото: pozdravok.ru
0

На сегодняшний день в нашей стране насчитывается более 13 миллионов людей с ограниченными возможностями, что составляет 9% населения России.

% name% title
С Днем инвалидов - 3 декабря 2020 года

Международный день инвалидов был установлен 3 декабря Генеральной Ассамблеей ООН на сорок седьмой сессии в 1992 году. Тогда же организация призвала государства, входящие в ООН, проводить всевозможные мероприятия, для того чтобы способствовать интеграции инвалидов в общественную жизнь. Этой знаменательной дате предшествовало Десятилетие инвалидов Организации Объединенных Наций, стартовавшее в 1983 года.

Праздник в первую очередь направлен на привлечение внимания людей к проблемам инвалидов, на преимущества от участия этих людей в социальной, политической, экономической и культурной жизни, защиту их прав и достоинства.

На сегодняшний день в нашей стране насчитывается более 13 миллионов людей с ограниченными возможностями, что составляет 9% населения России. В последние годы повышенное внимание уделяется как улучшению качества жизни инвалидов, так и их медико-социальной защите.

***

Вас, сильных духом, поздравляем
И улыбнуться призываем!
Пусть вас невзгоды не пугают,
А только силы прибавляют.

Пусть в жизни будут смех и счастье,
Тепло, сменившее ненастье,
Любовь родных, друзей поддержка

И на хорошее надежда!

***

Человек не застрахован от пришедшей вдруг беды,
От здоровья, что подводит, от печалей и нужды.
В жизни всякое бывает, то здоров, то инвалид,
Главное не поддаваться той болячке, что болит!

Вам, кто борется с недугом, хочу от сердца пожелать,
Не грустить, собраться с духом, никогда не унывать!

Быть любимым и счастливым, к цели выбранной идти,
И надежду, любовь, веру, встретить на своем пути!

***

Сегодняшний праздник — это день самых сильных и чистых душой людей, ведь они каждый день ведут борьбу со своим недугом, общественным мнением и непокорной судьбой! Я преклоняюсь перед вашей силой волей и смелостью и хочу пожелать вам побольше улыбаться, не поддаваться на провокации, наслаждаться каждым мгновением и просто быть счастливыми!

***

Вы — герои в нашем мире,
Будьте счастливы всегда,
Чтоб была удача с вами,

Обходила вас беда.

Пожелаем вам веселья,
Оптимизма и добра,
Солнышко светило ярко,
Озаряла путь звезда.

Чтоб с готовностью помочь вам,
Протянутой была рука,
Смейтесь чаще и, конечно,

Не печальтесь никогда.

***

Это праздник сильных духом,
Не сдающихся судьбе.
Вы не сломлены недугом —
Есть стремление к мечте.

Пусть не совершенно тело,
Но душа на высоте,

Смотрите открыто, смело,
Побеждаете в борьбе.

Пусть победы вдохновляют,
Не приходит в дом беда,
И улыбки умножают
Ваши светлые года!

***

В ваш международный день,

Нам поздравить вас не лень.
Пожелать добра, удачи,
И здоровья пуд в придачу.
Жизнь трудна, не справедлива,
Так порой невыносима,
Но когда глядишь на вас,
Говоришь: «Вот это класс!»
Счастья мира и любви,
Лучшего достойны вы.
И конечно уважения...
Вы достойны восхищения.

***

Сила воли пусть лишь крепнет,
Вдохновение расцветёт,
А души тепло, как летом,
Пусть вас греет круглый год!

И улыбки станут ярче,
Жизнь в успех откроет дверь,
Чтоб в неё входило счастье
И вообще любая цель!

***

День особых людей отмечаем,
Тех, чьи судьбы не очень легки.
От души вас сейчас поздравляем,

Вы герои великой страны.

В вас сокрыто желание к жизни,
Сила воли стремиться вперед.
Пусть исполнятся ваши желания
И помогут вам Ангел и Бог!

***

Сегодня день, когда всем миром
Мы помогаем, люди, тем,

Кто ограничен в своих силах,
Кто тянет воз своих проблем.

Желаем нынче инвалидам
Здоровья, выдержки, тепла,
Не падать духом, верить в чудо,
Хранить в сердцах огонь добра.

***

Сильных духом на планете

Самых смелых на земле
Поздравляют в школах дети,
В парках, офисах — везде!

Вам желаем мы здоровья,
Не болит пусть ничего,
Пусть встречают Вас с любовью,
Не обидел чтоб никто!

Руку помощи протянем,

И секреты сохраним,
Вас мы ценим, уважаем,
Если нужно, защитим!

***

Желаю надежды вам не терять,
В лучшее верить, горя не знать.
Добра и удачи вам на пути,
Счастье свое непременно найти.

Пусть сила духа крепнет, растет,
Пусть вас звезда по жизни ведет.
Поддержат родные всегда и друзья,
Согреет в объятиях ваша семья.

Источник: pozdravok.ru

3 декабря 2020 день инвалидов поздравления стихи ООН
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Мы преклоняемся перед вашей силой волей и смелостью и хотим пожелать вам побольше улыбаться, не поддаваться на провокации, наслаждаться каждым мгновением и просто быть счастливыми!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Чем заняты ребята во внеурочное время в Экономическом лицее?
08:15 03-12-2020
Чем заняты ребята во внеурочное время в Экономическом лицее?
Обработка квартиры от коронавируса: что делать, если в доме есть заболевший
08:15 03-12-2020
Обработка квартиры от коронавируса: что делать, если в доме есть заболевший
Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 3 декабря 2020 года для всех знаков зодиака
08:10 03-12-2020
Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 3 декабря 2020 года для всех знаков зодиака
Диета против COVID: Как правильно питаться во время пандемии?
08:00 03-12-2020
Диета против COVID: Как правильно питаться во время пандемии?
Замечательные поздравительные картинки с Днём Юриста 3 декабря 2020 года
07:50 03-12-2020
Замечательные поздравительные картинки с Днём Юриста 3 декабря 2020 года
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 3 декабря 2020 в России и мире
07:40 03-12-2020
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 3 декабря 2020 в России и мире
Сердечные поздравление с Днем инвалидов 3 декабря 2020 года
07:33 03-12-2020
Сердечные поздравление с Днем инвалидов 3 декабря 2020 года
БердскЛовят пассажиров с "голыми" лицами чиновники с замминистра Невежиным в Бердске утром 3 декабря 2020. На какой остановке?
07:30 03-12-2020
Ловят пассажиров с
Какой сегодня церковный праздник? Что нужно обязательно делать 3 декабря 2020 года
07:20 03-12-2020
Какой сегодня церковный праздник? Что нужно обязательно делать 3 декабря 2020 года
У кого именины 3 декабря по церковному календарю?
07:10 03-12-2020
У кого именины 3 декабря по церковному календарю?