Красивые поздравления в стихах с Днем неизвестного солдата в России 3 декабря 2020 года

День неизвестного солдата в России призван увековечить память о великом подвиге советских и российских воинов, отдавших жизни в ходе боевых действий на территории нашей страны и за ее пределами, но чьи имена остались неизвестными. Решение об учреждении праздника приняла Госдума в октябре 2014 года. Соответствующий указ президент РФ подписал 5 ноября этого же года.
Датой празднования выбран день, когда в 1966 году состоялось торжественное захоронение праха неизвестного солдата у стен Московского Кремля — 3 декабря. Событие было приурочено к 25-й годовщине разгрома немецких войск под Москвой. Но в День неизвестного солдата мы вспоминаем не только погибших в годы Великой Отечественной войны. Эта дата призывает чтить память воинов, защищавших нашу Родину во время всех военных конфликтов, и чьи могилы не могут посетить их потомки.
***
Остался ты лежать, солдат,
Под безымянным обелиском,
И продолжают до сих пор
Искать тебя родные в списках.
В день неизвестного солдата
Они тебе несут цветы,
Пропавшим сыном, мужем, братом
Для них сегодня станешь ты.
Стоят в России обелиски,
И к ним идут по всей стране,
Пусть в этот день они живущим
Напоминают о войне.
***
Как много неизвестных их осталось,
Тех, жизни, чьи остались у войны,
Так преданно они сражались,
И потому, в России почитают,
Сегодня неизвестных всей страной,
Их помнят, их не забывают,
Всех тех, кто не пришли домой.
***
В день неизвестного солдата
Возле немого обелиска
К земле склонимся низко, низко.
Пусть твое имя неизвестно,
Но помним мы про подвиг твой,
Как не жалея своей жизни,
Ты Родину закрыл собой.
Стоят кресты и обелиски,
Фамилий нет на них и дат,
Пропавших на войне солдат.
***
День неизвестного солдата,
Давайте вспомним их, ребята,
Они отдали свои жизни
За мир, спокойствие когда-то.
Давайте помолчим минутку,
О подвигах больших и важных
Потомкам с гордостью расскажем.
***
Дань неизвестному солдату
Я призываю вас отдать,
Сказать спасибо за победу
И на минуту замолчать.
Как много их в полях осталось
Безмолвно в тишине лежать.
Что сделать можем мы, потомки?
Почаще подвиг вспоминать.
***
День неизвестного солдата —
День памяти о страшных днях,
Когда без имени и даты
Желаю всем в стране бескрайней
Не знать всех ужасов войны.
Хоть имена героев — тайна,
Их с восхищением чтим мы.
***
День неизвестного солдата.
Скорбит сегодня вся страна.
Погибнуть — вот его судьба.
Почтим сегодня память тихо,
Помолимся о них, о всех,
Кто жизнь отдал, кто не вернулся,
Кто подарил нам мир и смех.
***
В день неизвестного солдата
И память тех, кто сердцу дорог
Минутой тишины почтим.
Пускай живут ребята эти
Все в душах наших и сердцах.
Пусть утопают нынче стелы
В букетах, лентах и свечах.
***
День памяти, день скорби, уважения —
И сердце преклонением объято.
Склоните головы за веру и терпение,
За подвиг неизвестного солдата.
Пусть мирным будет небо на планете,
Цветы — не бомбы — пусть таит земля,
Растут деревья и смеются дети,
И процветает Родина моя!
***
Защищать свою державу — дело чести,
Освобождать ее ты от врагов был рад!
Пусть твое имя нам осталось неизвестно,
Но мы навек перед тобой в долгу, солдат!
За небо чистое спасибо, за свободу,
За то, что в мирной мы сейчас живем стране!
И пусть прошли уже не месяцы, а годы,
Источник: pozdravok.ru