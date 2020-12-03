Красивые поздравления в стихах с Днем неизвестного солдата в России 3 декабря 2020 года

Датой празднования выбран день, когда в 1966 году состоялось торжественное захоронение праха неизвестного солдата у стен Московского Кремля — 3 декабря. Событие было приурочено к 25-й годовщине разгрома немецких войск под Москвой.

Датой празднования выбран день, когда в 1966 году состоялось торжественное захоронение праха неизвестного солдата у стен Московского Кремля — 3 декабря

День неизвестного солдата в России призван увековечить память о великом подвиге советских и российских воинов, отдавших жизни в ходе боевых действий на территории нашей страны и за ее пределами, но чьи имена остались неизвестными. Решение об учреждении праздника приняла Госдума в октябре 2014 года. Соответствующий указ президент РФ подписал 5 ноября этого же года.

Датой празднования выбран день, когда в 1966 году состоялось торжественное захоронение праха неизвестного солдата у стен Московского Кремля — 3 декабря. Событие было приурочено к 25-й годовщине разгрома немецких войск под Москвой. Но в День неизвестного солдата мы вспоминаем не только погибших в годы Великой Отечественной войны. Эта дата призывает чтить память воинов, защищавших нашу Родину во время всех военных конфликтов, и чьи могилы не могут посетить их потомки.

***

Остался ты лежать, солдат,

Под безымянным обелиском,

И продолжают до сих пор

Искать тебя родные в списках.

В день неизвестного солдата

Они тебе несут цветы,

Пропавшим сыном, мужем, братом

Для них сегодня станешь ты.

Стоят в России обелиски,

И к ним идут по всей стране,

Пусть в этот день они живущим

Напоминают о войне.

***

Как много неизвестных их осталось,

Тех, жизни, чьи остались у войны,

Так преданно они сражались,



За родину, за семьи полегли.

И потому, в России почитают,

Сегодня неизвестных всей страной,

Их помнят, их не забывают,

Всех тех, кто не пришли домой.

***

В день неизвестного солдата

Возле немого обелиска



Положим мы букет цветов,К земле склонимся низко, низко.

Пусть твое имя неизвестно,

Но помним мы про подвиг твой,

Как не жалея своей жизни,

Ты Родину закрыл собой.

Стоят кресты и обелиски,

Фамилий нет на них и дат,



Навечно ты остался в спискахПропавших на войне солдат.

***

День неизвестного солдата,

Давайте вспомним их, ребята,

Они отдали свои жизни

За мир, спокойствие когда-то.

Давайте помолчим минутку,



Спасибо всем в душе им скажем,О подвигах больших и важныхПотомкам с гордостью расскажем.

***

Дань неизвестному солдату

Я призываю вас отдать,

Сказать спасибо за победу

И на минуту замолчать.

Как много их в полях осталось

Безмолвно в тишине лежать.

Что сделать можем мы, потомки?

Почаще подвиг вспоминать.

***

День неизвестного солдата —

День памяти о страшных днях,

Когда без имени и даты



Герои падали в боях.

Желаю всем в стране бескрайней

Не знать всех ужасов войны.

Хоть имена героев — тайна,

Их с восхищением чтим мы.

***

День неизвестного солдата.

Скорбит сегодня вся страна.



Во имя счастья всех потомковПогибнуть — вот его судьба.

Почтим сегодня память тихо,

Помолимся о них, о всех,

Кто жизнь отдал, кто не вернулся,

Кто подарил нам мир и смех.

***

В день неизвестного солдата



Мы скорбно головы склоним.И память тех, кто сердцу дорогМинутой тишины почтим.

Пускай живут ребята эти

Все в душах наших и сердцах.

Пусть утопают нынче стелы

В букетах, лентах и свечах.

***

День памяти, день скорби, уважения —

И сердце преклонением объято.

Склоните головы за веру и терпение,

За подвиг неизвестного солдата.

Пусть мирным будет небо на планете,

Цветы — не бомбы — пусть таит земля,

Растут деревья и смеются дети,

И процветает Родина моя!

***

Защищать свою державу — дело чести,

Освобождать ее ты от врагов был рад!

Пусть твое имя нам осталось неизвестно,

Но мы навек перед тобой в долгу, солдат!

За небо чистое спасибо, за свободу,

За то, что в мирной мы сейчас живем стране!

И пусть прошли уже не месяцы, а годы,



Мы будем вечно помнить о войне!

Источник: pozdravok.ru