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Красивые поздравления в стихах с Днем неизвестного солдата в России 3 декабря 2020 года

09:20 03.12.2020 Фото: wikimedia.org
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Датой празднования выбран день, когда в 1966 году состоялось торжественное захоронение праха неизвестного солдата у стен Московского Кремля — 3 декабря. Событие было приурочено к 25-й годовщине разгрома немецких войск под Москвой.

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Датой празднования выбран день, когда в 1966 году состоялось торжественное захоронение праха неизвестного солдата у стен Московского Кремля — 3 декабря

День неизвестного солдата в России призван увековечить память о великом подвиге советских и российских воинов, отдавших жизни в ходе боевых действий на территории нашей страны и за ее пределами, но чьи имена остались неизвестными. Решение об учреждении праздника приняла Госдума в октябре 2014 года. Соответствующий указ президент РФ подписал 5 ноября этого же года.

Датой празднования выбран день, когда в 1966 году состоялось торжественное захоронение праха неизвестного солдата у стен Московского Кремля — 3 декабря. Событие было приурочено к 25-й годовщине разгрома немецких войск под Москвой. Но в День неизвестного солдата мы вспоминаем не только погибших в годы Великой Отечественной войны. Эта дата призывает чтить память воинов, защищавших нашу Родину во время всех военных конфликтов, и чьи могилы не могут посетить их потомки.

***

Остался ты лежать, солдат,
Под безымянным обелиском,
И продолжают до сих пор
Искать тебя родные в списках.

В день неизвестного солдата
Они тебе несут цветы,
Пропавшим сыном, мужем, братом
Для них сегодня станешь ты.

Стоят в России обелиски,
И к ним идут по всей стране,
Пусть в этот день они живущим
Напоминают о войне.

***

Как много неизвестных их осталось,
Тех, жизни, чьи остались у войны,
Так преданно они сражались,

За родину, за семьи полегли.

И потому, в России почитают,
Сегодня неизвестных всей страной,
Их помнят, их не забывают,
Всех тех, кто не пришли домой.

***

В день неизвестного солдата
Возле немого обелиска

Положим мы букет цветов,
К земле склонимся низко, низко.

Пусть твое имя неизвестно,
Но помним мы про подвиг твой,
Как не жалея своей жизни,
Ты Родину закрыл собой.

Стоят кресты и обелиски,
Фамилий нет на них и дат,

Навечно ты остался в списках
Пропавших на войне солдат.

***

День неизвестного солдата,
Давайте вспомним их, ребята,
Они отдали свои жизни
За мир, спокойствие когда-то.

Давайте помолчим минутку,

Спасибо всем в душе им скажем,
О подвигах больших и важных
Потомкам с гордостью расскажем.

***

Дань неизвестному солдату
Я призываю вас отдать,
Сказать спасибо за победу
И на минуту замолчать.

Как много их в полях осталось
Безмолвно в тишине лежать.
Что сделать можем мы, потомки?
Почаще подвиг вспоминать.

***

День неизвестного солдата —
День памяти о страшных днях,
Когда без имени и даты

Герои падали в боях.

Желаю всем в стране бескрайней
Не знать всех ужасов войны.
Хоть имена героев — тайна,
Их с восхищением чтим мы.

***

День неизвестного солдата.
Скорбит сегодня вся страна.

Во имя счастья всех потомков
Погибнуть — вот его судьба.

Почтим сегодня память тихо,
Помолимся о них, о всех,
Кто жизнь отдал, кто не вернулся,
Кто подарил нам мир и смех.

***

В день неизвестного солдата

Мы скорбно головы склоним.
И память тех, кто сердцу дорог
Минутой тишины почтим.

Пускай живут ребята эти
Все в душах наших и сердцах.
Пусть утопают нынче стелы
В букетах, лентах и свечах.

***

День памяти, день скорби, уважения —
И сердце преклонением объято.
Склоните головы за веру и терпение,
За подвиг неизвестного солдата.

Пусть мирным будет небо на планете,
Цветы — не бомбы — пусть таит земля,
Растут деревья и смеются дети,
И процветает Родина моя!

***

Защищать свою державу — дело чести,
Освобождать ее ты от врагов был рад!
Пусть твое имя нам осталось неизвестно,
Но мы навек перед тобой в долгу, солдат!

За небо чистое спасибо, за свободу,
За то, что в мирной мы сейчас живем стране!
И пусть прошли уже не месяцы, а годы,

Мы будем вечно помнить о войне!

Источник: pozdravok.ru

3 декабря 2020 День неизвестного солдата в России поздравления стихи Президент
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За небо чистое спасибо, за свободу, за то, что в мирной мы сейчас живем стране!

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