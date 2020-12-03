Замечательные поздравительные картинки с Днём Юриста 3 декабря 2020 года

Этот день объединяет нотариусов, прокуроров, судебных приставов, судей, адвокатов, сотрудников МВД – одним словом, всех, профессиональной деятельностью которых стала юстиция. Главной задачей данной профессии является установление справедливости.
Представители этой профессии, независимо от их сферы деятельности, отмечают свой профессиональный праздник в России, Украине и Беларуси в первое воскресенье декабря. Обычно устраиваются корпоративные торжества и вечеринки, отмечаются особо отличившиеся сотрудники, дарятся памятные подарки и сувениры. А начать этот день можно с красивой электронной открытки или интересного виртуального поздравления.