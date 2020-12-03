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Общество / Работа

Замечательные поздравительные картинки с Днём Юриста 3 декабря 2020 года

07:50 03.12.2020 Фото: fresh-cards.ru
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Этот день объединяет нотариусов, прокуроров, судебных приставов, судей, адвокатов, сотрудников МВД – одним словом, всех, профессиональной деятельностью которых стала юстиция. Главной задачей данной профессии является установление справедливости.

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С Днем юриста - 3 декабря 2020 года

Представители этой профессии, независимо от их сферы деятельности, отмечают свой профессиональный праздник в России, Украине и Беларуси в первое воскресенье декабря. Обычно устраиваются корпоративные торжества и вечеринки, отмечаются особо отличившиеся сотрудники, дарятся памятные подарки и сувениры. А начать этот день можно с красивой электронной открытки или интересного виртуального поздравления.

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С Днем юриста - 3 декабря 2020 года
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С Днем юриста - 3 декабря 2020 года
% name% title
С Днем юриста - 3 декабря 2020 года
% name% title
С Днем юриста - 3 декабря 2020 года
% name% title
С Днем юриста - 3 декабря 2020 года
% name% title
С Днем юриста - 3 декабря 2020 года
% name% title
С Днем юриста - 3 декабря 2020 года
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С Днем юриста - 3 декабря 2020 года
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С Днем юриста - 3 декабря 2020 года

Источник: fresh-cards.ru

3 декабря 2020 открытки праздник с днем юриста юрист МВД
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