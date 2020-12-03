Медсестры били и таскали за волосы детей: Скандал в больнице приостановил сбор новогодних подарков в Бердске для больных туберкулезом детей

Только бердские благотворители более 10 лет дарили больным деткам Новый год. Обездоленные девчонки и мальчишки могут остаться без сладких подарков.

Одна из родительниц сняла на камеру, как медсестра избивала ребенка

Обвинили в совершении преступлений двух медсестер мочищенской детской туберкулезной больницы, маленьким пациентам которой более 10 лет помогали читатели «Курьер. Среда. Бердск».

От бердчан в детский мочищенский санаторий и больницу передавали через волонтера Вячеслава Останина подгузники, канцелярию, одежду, книги. И обязательно — новогодние подарки. Дети всегда ждут сюрпризы от бердского Деда Мороза. Пару лет назад даже был случай, когда детки, в один из ней незадолго до Нового года, увидели под окном следы от валенок. Они спросили, не Дедушка Мороз ли из Бердска привез подарки.

Били детей и таскали их за волосы

Скандал в больнице разгорелся 6 ноября, после размещения в интернете видео, на котором медсестра детского отделения туберкулезной больницы берет малолетнего ребенка за волосы и кидает на кровать. Утверждалось, что подобные действия по отношению к маленьким пациентам в детском отделении клиники носят систематический характер, что подтвердилось дальнейшей проверкой.

Следствием установлено, что 2 ноября 2020 года в утреннее время 35-летняя медицинская сестра находилась в палате вместе с малолетней пациенткой. Поскольку ребенок проснулся и встал с кровати до подъема, медицинская сестра посчитала, что он нарушает установленный распорядок дня. Однако вместо того, чтобы уложить последнего спать, она с силой схватила его рукой за волосы, после чего ударила ладонью по лицу, причинив малолетней физическую боль и страдания. После этого, в дневное время 4 ноября 2020 года, снова наблюдая за тем, как девочка не спит во время сон часа и ходит по палате, подозреваемая с силой схватила последнюю рукой за волосы, подняла над полом и с силой кинула на кровать.

Следователи СК России установили еще один факт совершения аналогичных противоправных действий другим сотрудником больницы в отношении малолетнего ребенка. 3 ноября 2020 года в послеобеденное время 55-летняя медицинская сестра посчитала, что малолетний пациент не спит во время сон часа, подошла к ребенку и с силой ударила ладонью в область спины, причинив тем самым физическую боль и страдания.

11 ноября уволен заведующий филиалом. Старшая сестра филиала и старшая сестра отделения, где произошли инциденты, понижены в должности.

Следственными органами СК РФ по Новосибирской области двум медицинским сестрам филиала детской туберкулезной больницы предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей работником медицинской организации, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением).

Также следственными органами СК России по Новосибирской области продолжается расследование уголовного дела по факту совершения руководством ГБУЗ НСО «Государственная областная новосибирская клиническая туберкулезная больница» преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), возбужденного в рамках расследования вышеуказанных уголовных дел.

Ситуация на контроле детского омбудсмена

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», совместная комиссия минздрава и детского омбудсмена Новосибирской области Надежды Болтенко оценила ситуацию, сложившуюся в детском филиале областной туберкулезной больницы, причины, которые могли привести к инцидентам. Приняты кадровые решения, намечен план действий для предотвращения подобного в будущем.

В детской туберкулезной больнице пересмотрено штатное расписание – будет увеличено количество нянь для детей, которые лежат без родителей. Готовятся документы для получения лицензии на образовательную деятельность, она позволит принять на работу воспитателя.

В отделении, где лечатся маленькие дети, обновят мебель и игрушки в игровой комнате. Также в местах общего пользования: коридорах, игровых, палатах, будет смонтирована система видеонаблюдения, сообщили в региональном минздраве.

«В местах пребывания детей без сопровождения законных представителей установят камеры видеонаблюдения для исключения жестокого обращения медперсонала с детьми. С персоналам обязательно проведут оперативное совещание, сотрудникам также организуют работу с психологом на тему профессионального выгорания и правилах обращения с детьми. Приказано пересмотреть штатное расписание в пользу увеличения медицинского персонала по уходу за детьми раннего возраста (няни, медсестры), ввести в штат социального работника для взаимодействия с органами опеки и попечительства», — сообщала Надежда Болтенко.

Главному врачу медучреждения выдано предписание и «дорожная карта» по устранению случаев жестокого обращения с детьми в дальнейшем. Ситуация находится на личном контроле Надежды Болтенко.

Сказать больше нечего

На просьбу «Курьер. Среда. Бердск» прокомментировать сложившуюся ситуацию в детской туберкулезной больнице, главврач областной туберкулезной больницы Анна Пятибратова пояснила, что вся официальная информация, которую она может дать, уже вышла в СМИ и на сайтах уполномоченного по правам ребенка Надежды Болтенко, которая курирует этот вопрос, Минздрава.

-Я не думаю, что нужен еще какой-то комментарий, - подчеркнула Анна Владимировна в беседе с "Курьер. Среда. Бердск" 2 декабря.

На сайте уполномоченного по правам ребенка по Новосибирской области приведены слова главного врача Анны Пятибратовой. Она говорила, что в детской туберкулезной больнице введут в штат воспитателей и педагогов-психологов, которые будут вести образовательную деятельность.

- 25 ноября выходит на работу новый руководитель филиала детской туберкулезной больницы, а с 26 ноября – педагог-психолог, который будет работать как с ребятишками, так и с персоналом. Нами пересмотрено штатное расписание, в него введено пять воспитателей. Как только найдем первого, начнем процедуру лицензирования образовательных услуг. Подготовительная работа к этому уже ведется, но все документы могут быть оформлены, когда в штате будет хотя бы один педагог, - пояснила главврач.

Также она рассказала, что с волонтерами поддерживается постоянная связь. На следующей неделе они привезут в больницу елки и помогут организовать праздник для детей.

Кто, если не мы?

Волонтер Вячеслав Останин рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что узнал о скандале в туберкулезной больнице гораздо позже, чем все это вышло в СМИ. Ему некогда было смотреть новости.

-Мы кому помогаем: врачам или детям? Если мы помогаем врачам, то нам там делать нечего, в любом случае, если мы хотим помогать детям, будем искать возможность, чтобы помогать, а не возможность, чтобы не помочь. Мы будем искать, что нас отталкивает? Там человеческого фактора хоть отбавляй, сколько мы помогаем детям. Если ко всему цепляться, то туда можно было бы уже давно не ездить. Мы стараемся помогать детям. И если произошла такая ситуация, она должна подстегивать людей, чтобы они продолжали и дальше помогать. Ведь дети находятся не в очень хорошем положении. Не этот человек, так другой бы вылез. Государство в этом должно разбираться. А если я собрался помогать детям, то я им и буду помогать. История некрасивая, но она никак не должна повлиять на нас. Мол, врачи плохие, мы детям помогать не будем, - высказал свою точку зрения Вячеслав Останин 2 декабря.

По словам Вячеслава Останина, с туберкулезной больницей у него составлен договор. Все дары благотворителей он передает сотрудникам учреждения официально. Подарки направляются именно к маленьким пациентам больницы и санатория. Он подчеркнул, что если произошел скандал, он не может быть доказательством того, что весь медперсонал в больнице плохой. Он ездит туда много лет и ничего плохого о нем сказать не может.

-Они не просто там так работают. Они приносят из дома ребятишкам и свои какие-то вещи, те же мыло и зубную пасту. Не ждут, когда кто-то что-то привезет. В дело вмешался человеческий фактор. Глядя на такое, мы должны больше участвовать в жизни детей.

Как отметил Вячеслав Останин, сейчас для него самое главное — собрать новогодние сладкие подарки для 140 детей из туберкулезных больницы и санатория.

Обращение редакции "Курьер.Среда.Бердск"

Более 10 лет читатели "Курьер. Среда. Бердск" принимали участие в судьбе больных деток из мочищенского туберкулезного санатория и больницы. Иногда благотворительные акции проходили по 2-3 рада в году. Подарки и необходимые вещи для малышей и подростков приносили целыми классами, организациями, семьями, взрослые и дети. До слез было трогательно видеть и слышать, как 3-летний мальчуган протягивал новогодний подарок и говорил: пусть дети выздоравливают, я им еще принесу. Приходили давно уже выросшие бывшие пациенты туберкулезного санатория с несколькими пакетами необходимых для ребятишек вещей.

В общем, акции всегда носили масштабный характер. И участвовали в них стар и млад.

Напомним, в декабре 2017 года бердчане передали в редакцию 137 наборов новогодних подарков для больных туберкулезом детей. Благотворители принесли игрушки, канцелярские принадлежности и средства личной гигиены. Собрали 89 650 рублей. 9896 рублей сотрудники редакции потратили на покупку 33 новогодних подарка. Осталось 80 000 рублей.

На оставшиеся деньги для Мочищенского туберкулезного санатория закупили мебель: четыре диванчика, 60 стульев и 16 столов.

Даже не хочется представлять, что больные детки останутся на Новый год без подарков. В их жизни и так бывает не много радостных моментов. Мало того, что они больны и испытывают страдания физические, многие страдают и морально. Они остались без родительского тепла. Хорошо, если к кому-то приезжают родные. К большинству не приезжает никто — это детки из неблагополучных или малообеспеченных семей. Как себя будут чувствовать девчонки и мальчишки, когда их товарищ ворвется в комнату с кульком конфет и игрушкой, которые привезли к Новому году родные? Для многих из них волшебство Нового года дарили более 10 лет подряд именно бердчане. Никто не оставался без сладкого подарка. К тому же, конфет и шоколада хватало и на праздничный стол, и на конкурсные программы.

Сейчас некоторых читателей "Курьер. Среда. Бердск" могут мучать сомнения: стоит ли передавать помощь в учреждение, где работают такие сотрудники. Пусть каждый сам себе ответит на этот вопрос.

Мы начинаем очередной сбор сладких новогодних подарков для больных туберкулезом детей. Если у вас есть возможность помочь больным детям, вы можете приносить подарки по адресу: ул. Ленина, 38 (вход с обратной стороны подъездов), телефон для справок: 2-70-12. Подарки мы будем собирать до 22 декабря.

Любую доступную вам сумму вы можете перечислить на карту главного редактора с пометкой "Подарки для детей". Эту карту мы открывали специально для таких ситуаций:

карточка в Сбербанке

4276 8440 1909 1537 Галина Владимировна Коморникова.

От Галины Коморниковой

-Скажу честно, что и у меня зародился червь сомнения - стоит ли собирать деньги на подарки в этом году. Но головой понимаешь, что дети 3-5 лет точно не способны на низости и подлости, это со стороны взрослых эти вещи происходят по отношению к тем, кто не может защитить себя ни силой, ни словом, с кем рядом нет тех, кто просто даст за них сдачу.

А наши читатели уже сами, не дожидаясь отмашки редакции, начали приносить деньги на подарки. Поэтому мы объявляем сбор подарков и денег на них. Отчеты, как всегда, будем публиковать на сайте и в газете. Спасибо вам, дорогие читатели и всем низкий поклон за неравнодушие. И пусть у всех нас будут силы на то, чтобы пережить сложнейшее время коронакризиса и коронаубийства, когда мы теряем здоровье и теряем своих близких и любимых людей. Навсегда. Думаю, милосердие всех нас спасет в эти сложные минуты.