Подоконниковый обряд на деньги и достаток

Подоконник – самое волшебное место в доме, ведь в течение дня он купается в положительной энергии Солнца, а ночью наполняется силой Луны. С давних времен существовали люди, наделенные сакральными знаниями, которые умело пользовались позитивной аурой в своих домашних подоконниковых обрядах.
Обратившись к мудрости предков, современный человек сможет привлечь в семью достаток и укрепить здоровье, любуясь видом ночного светила в открытое окно.
Подоконниковый обряд на достаток
Ворожить на достаток нужно в полнолуние – в это время энергия ночного светила наиболее сильна.
Порядок действий:
Выньте из кошелька лишние предметы: чеки, банковские и скидочные карты, любые другие бумаги. В нём должны остаться только деньги.
Когда над городом взойдет полная луна (лучше, если она будет видна из вашего окна), поместите кошелек у окна.
Произнесите слова силы, обращаясь к луне: «Матушка-лунница по небу катилась, катилась, золотой монетой обратилась. Монетка, монетка, приходи ко мне жить, не тужить. Как у небесного купца звезд не сосчитать, так и слова моего никому не сломать. Печать, ключ, замок» (3 раза).
Утром заберите кошелек и пользуйтесь им, как раньше.
Важно! После этого не кладите в кошелек ничего, кроме денег, чтобы не заблокировать финансовый поток.
Для усиления эффективности подоконникового ритуала воспользуйтесь энергией новорожденной луны, поместив кошелек с деньгами на подоконник в новолуние (1–3 сутки по лунному календарю). Нашепчите на деньги:
«Как месяц растет, так доход растет, прирастает, никто его не сосчитает, не сглазит, не испортит. Да будет так!» (Читать по 3 раза в течение 3 дней).
Подоконниковый обряд на здоровье
Существует простое правило: подоконниковый обряд на привлечение денег, удачи или любви проводится на растущую луну или в полнолуние, а обряды на избавление от чего-либо (например, от болезней, сглаза или неприятностей) делаются только в период, когда светило идет на убыль. Ночное светило должно забрать с собой негативную энергию, мешающую вам жить.
Порядок действий:
Перед ритуалом нужно выйти на перекресток и набрать обыкновенного песка; поставить на подоконник миску с «живой» водой (то есть с природной).
Дождавшись восхода луны, надо левой рукой всыпать в миску горсть песка и произнести подоконниковый заговор: «Матушка – живая вода, смой, сполощи с меня недуг окаянный, чтобы следа не осталось. Словом силы заклинаю: как сестрица-луна на убыль пойдет, так мою хворобу с собой заберет, и пока на берегу реки Смородины ворон все песчинки не сосчитает, пусть недуг в широком поле гуляет. Да будет так!» (7 раз).
Воду с песком на рассвете вылить за порог, прямо на землю.
Существует другой вариант оздоровления с помощью лунного света: когда светило пойдет на убыль, нужно сесть на подоконник, если он довольно широкий, и попросить ночную царицу забрать с собой ваш недуг. Слова можно подобрать любые, например:
Обряд на вещий сон
Если вас мучает вопрос, на который вы отчаялись найти ответ, попробуйте провести подоконниковый обряд на вещий сон. Дождитесь полнолуния, поставьте на подоконник стакан с водой и нашепчите:
«Как вода чиста, так помысли мои чисты. Вопрос к Луне, ответ – ко мне!»
Воду нужно выпить. Во сне вы получите то, что искали.
Подоконник – действительно сакральное, магическое место в доме, и этим можно пользоваться. Приобретите лунный календарь и, советуясь с ним, определяйте, что выгоднее сделать сегодня: провести подоконниковый обряд на прибыль или избавиться от невзгод. Небольшой бонус напоследок: 12, 14 и 16 лунные дни благоприятны для ворожбы на деньги.
Источник: moyzagovor.ru