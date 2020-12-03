Подоконниковый обряд на деньги и достаток

Подоконник – действительно сакральное, магическое место в доме, и этим можно пользоваться.

Подоконник – самое волшебное место в доме, ведь в течение дня он купается в положительной энергии Солнца, а ночью наполняется силой Луны

Подоконник – самое волшебное место в доме, ведь в течение дня он купается в положительной энергии Солнца, а ночью наполняется силой Луны. С давних времен существовали люди, наделенные сакральными знаниями, которые умело пользовались позитивной аурой в своих домашних подоконниковых обрядах.

Обратившись к мудрости предков, современный человек сможет привлечь в семью достаток и укрепить здоровье, любуясь видом ночного светила в открытое окно.

Подоконниковый обряд на достаток

Ворожить на достаток нужно в полнолуние – в это время энергия ночного светила наиболее сильна.

Порядок действий:

Выньте из кошелька лишние предметы: чеки, банковские и скидочные карты, любые другие бумаги. В нём должны остаться только деньги.

Когда над городом взойдет полная луна (лучше, если она будет видна из вашего окна), поместите кошелек у окна.

Произнесите слова силы, обращаясь к луне: «Матушка-лунница по небу катилась, катилась, золотой монетой обратилась. Монетка, монетка, приходи ко мне жить, не тужить. Как у небесного купца звезд не сосчитать, так и слова моего никому не сломать. Печать, ключ, замок» (3 раза).

Утром заберите кошелек и пользуйтесь им, как раньше.

Важно! После этого не кладите в кошелек ничего, кроме денег, чтобы не заблокировать финансовый поток.

Для усиления эффективности подоконникового ритуала воспользуйтесь энергией новорожденной луны, поместив кошелек с деньгами на подоконник в новолуние (1–3 сутки по лунному календарю). Нашепчите на деньги:

«Как месяц растет, так доход растет, прирастает, никто его не сосчитает, не сглазит, не испортит. Да будет так!» (Читать по 3 раза в течение 3 дней).

Подоконниковый обряд на здоровье

Существует простое правило: подоконниковый обряд на привлечение денег, удачи или любви проводится на растущую луну или в полнолуние, а обряды на избавление от чего-либо (например, от болезней, сглаза или неприятностей) делаются только в период, когда светило идет на убыль. Ночное светило должно забрать с собой негативную энергию, мешающую вам жить.

Порядок действий:

Перед ритуалом нужно выйти на перекресток и набрать обыкновенного песка; поставить на подоконник миску с «живой» водой (то есть с природной).

Дождавшись восхода луны, надо левой рукой всыпать в миску горсть песка и произнести подоконниковый заговор: «Матушка – живая вода, смой, сполощи с меня недуг окаянный, чтобы следа не осталось. Словом силы заклинаю: как сестрица-луна на убыль пойдет, так мою хворобу с собой заберет, и пока на берегу реки Смородины ворон все песчинки не сосчитает, пусть недуг в широком поле гуляет. Да будет так!» (7 раз).

Воду с песком на рассвете вылить за порог, прямо на землю.

Существует другой вариант оздоровления с помощью лунного света: когда светило пойдет на убыль, нужно сесть на подоконник, если он довольно широкий, и попросить ночную царицу забрать с собой ваш недуг. Слова можно подобрать любые, например:



«Месяц белобокий по небу катился, гостем в мой дом зашел, мой недуг на себя взял: как он убывает, так тело мое с недугом прощается. Да будет так!» (3 раза).

Обряд на вещий сон

Если вас мучает вопрос, на который вы отчаялись найти ответ, попробуйте провести подоконниковый обряд на вещий сон. Дождитесь полнолуния, поставьте на подоконник стакан с водой и нашепчите:

«Как вода чиста, так помысли мои чисты. Вопрос к Луне, ответ – ко мне!»

Воду нужно выпить. Во сне вы получите то, что искали.

Подоконник – действительно сакральное, магическое место в доме, и этим можно пользоваться. Приобретите лунный календарь и, советуясь с ним, определяйте, что выгоднее сделать сегодня: провести подоконниковый обряд на прибыль или избавиться от невзгод. Небольшой бонус напоследок: 12, 14 и 16 лунные дни благоприятны для ворожбы на деньги.

Источник: moyzagovor.ru