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Какие пенсионеры перестанут получать пенсию с 1 января 2021: заявление ПФР

11:55 03.12.2020 Фото: pixnio
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Получить новый пластик пожилым гражданам необходимо до Нового года. Ведь на другие карты пенсии просто не будут зачисляться.

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На пенсионеров, которые получают пенсию через почту или в отделениях банка, это изменение не распространяется

Часть российских пенсионеров с 1 января 2021 года перестанут получать свои пенсии. Но этого можно избежать, о чем рассказали в Пенсионном фонде России, сообщает PRIMPRESS.

Как заявили в Пенсионном фонде, со следующего, 2021 года все социальные выплаты, к которым относятся и все виды пенсий, перестанут поступать на карты, которые выпущены иностранными платежными системами. Зачислять пенсии будут только на карту национальной платежной системы. Соответственно, те, кто не успеет получить карту «Мир» до 1 января, могут остаться без денег.

Таких пенсионеров, которые еще не оформили карту, в России еще достаточно много. Например, только в одной Омской области, по подсчетам местного отделения ПФР, около пяти тысяч пенсионеров еще не имеют на руках карту «Мир».

Получить новый пластик пожилым гражданам необходимо до Нового года. Ведь на другие карты пенсии просто не будут зачисляться.

Однако это вовсе не значит, что деньги при этом «сгорят». После того как пенсионер все-таки оформил «Мир», он сможет получить все пропущенные приходы.

Отметим, что на пенсионеров, которые получают пенсию через почту или в отделениях банка, это изменение не распространяется.

Ранее сообщалось, что даже неработающие официально российские пенсионеры могут в некоторых случаях лишиться индексации пенсий с января. Об этом рассказала юрист Ирина Сивакова. Как известно, с 1 января в России повышаются страховые пенсии по старости. В 2021 году эти выплаты для пенсионеров будут повышены на 6,3%. Индексация по закону положена пока только официально неработающим пожилым гражданам, хотя разговоры о возвращении механизма индексации для работающих уже активно ведутся.

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