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Вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам требуют некоторые депутаты Госдумы

11:44 03.12.2020 Фото: pixabay
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Недавний законопроект, согласно которому в России должен был вернуться механизм повышения пенсий работающих пенсионеров, не нашел поддержку в правительстве РФ.

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Для прибавки работающим необходимо будет изыскать дополнительные 200 миллиардов рублей в год

Депутаты Госдумы намерены вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам, несмотря на то что проект отклонили в правительстве. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сообщает PRIMPRESS.

Недавний законопроект, согласно которому в России должен был вернуться механизм повышения пенсий работающих пенсионеров, не нашел поддержку в правительстве РФ. Одним из авторов проекта стал как раз Нилов.

Он заявил, что это не повод опускать руки. По мнению Нилова, рано или поздно эта несправедливость будет устранена.

«Мы добьемся того, чтобы работающим пенсионерам начали выплачивать пенсию с учетом индексации, потому что это не справедливо по отношению к ним», – заявил депутат в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Новые законы в России. Что ждет пенсионеров, бюджетников, бизнесменов и других граждан страны?».

В карте проекта отмечается, что для прибавки работающим необходимо будет изыскать дополнительные 200 миллиардов рублей в год. Для федерального бюджета это не такие большие деньги, уверен Нилов. Он привел в пример многочисленные транши помощи из России странам третьего мира. Кроме того, напомнил депутат, российская власть регулярно прощает долги другим государствам.

В заключение своего выступления Нилов подчеркнул, что уверен в положительном разрешении этой ситуации.

Напомним, что пенсии работающих пожилых граждан не индексируются с 2016 года, согласно принятому закону. Получить полагающуюся прибавку к пенсии пенсионеры могут лишь после увольнения. При этом потом, даже после нового трудоустройства, индексацию у них не отберут. Тем не менее многие работающие граждане сейчас лишены ежегодного повышения выплат, что создает социальную несправедливость.

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