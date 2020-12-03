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Сильная молитва в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря 2020 года

18:21 03.12.2020 Фото: wikimedia.org
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4 декабря православная церковь торжественно отмечает Введение во храм Пресвятой Богородицы, связанный с рождением Девы Марии и определением ее дальнейшей судьбы.

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Молитва в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы
Сюжет: Православные обряды
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Молитва в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

К кому возопию, Владычице, к кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Царице Небесная? Кто плач мой услышит и воздыхание приимет, аще не Ты, Пренепорочная, надежда христиан и прибежище нам, грешным? Кто паче Тебе в несчастиях защитит? Услыши стенание мое и приклони ухо Твое ко мне, Владычице и Мати Бога моего! Не презри ищущаго Твоея помощи и не отрини мене грешнаго, Царице Небесная! Научи мене исполняти волю Сына Твоего и даруй желание всегда следовати Его святым заповедям. За мой ропот в болезнех, трудах и несчастиях не отступи от мене, но пребуди Материю и Покровительницею мене малодушнаго, Царице моя преблагая, Заступнице усердная! Твоим ходатайством прегрешения моя покрый, от видимых и невидимых врагов защити, сердца враждующих против мене смягчи и Христовою любовию согрей их. Мне же немощному даруй Твою всесильную помощь победити моя греховныя привычки, дабы, очищенный покаянием и последующею добродетельною жизнию, в общении со святою Церковию провел остальныя дни земнаго странствия. Предстани мне, надежде всех христиан, в час кончины моея и подкрепи мою веру в смертный тяжкий час. Вознеси за мене, многопрегрешающаго в жизни сей, Твоя всесильныя молитвы по отшествии моем, да оправдает мене Господь и соделает причастником Его безконечных радостей. Аминь.

Источник: sppsobor.by

Введение во храм Пресвятой Богородицы молитва молиться праздник
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