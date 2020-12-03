Народный календарь праздников и примет на каждый день декабря 2020 года

Праздник Введение 4 декабря – если снег выпал, – это очень хорошая примета. Значит, быть в следующем году хорошему урожаю.

Вот и пришла зима, а значит, впереди снежные деньки и мороз, хватающий за нос и щеки, пробирающий до костей, не зря же декабрь в народе называют «студенец»

Вот и пришла зима, а значит, впереди снежные деньки и мороз, хватающий за нос и щеки, пробирающий до костей, не зря же декабрь в народе называют «студенец».

Ночи стали длинные, а дни – короткие. Однако повода для огорчения нет, ведь в доме тепло, сытно и светло, а впереди всеми любимое торжество – Новый год, который празднуют громко и весело, даря друг другу не только приятные сюрпризы, но и отличное настроение.

Хотя до его празднования в декабре еще масса народных праздников – катание на санях в день Катерины (7 декабря), с 17 по 19 число тройной праздник – Варварин, Савин и Николин дни. День Николая Чудотворца особенно любим детьми, ведь Никола Зимний кладет им под подушки сладкие подарки.

Декабрь по народному календарю также называли «зимник», «стужайло», «грудень», «студеный», «зазимник», а на каждый день первого месяца зимы на Руси были свои традиции, приметы, обряды, ритуалы и заговоры.

Календарь народных праздников и примет на каждый день декабря

1 декабря – день Платона и Романа – этот день еще называют указатель зимы. Считается, что какая погода в этот день, такая и вся зима будет.

2 декабря – день Авдия Радетеля – в тот день смотрели на щеколду. Если на ней появилась свежая ржавчина, – значит, быть скорой непогоде. А если блестит, как новая, – значит, вот-вот начнутся сильные морозы.

3 декабря – Проклов день – в народе говорят: «пойдет на Прокла снег, значит, третьего июня дождь будет».

Праздник Введение 4 декабря – если снег выпал, – это очень хорошая примета. Значит, быть в следующем году хорошему урожаю.

5 декабря – день Прокопия – если иней появился, – примета к урожаю на будущий год.

6 декабря – Митрофанов день – идет мокрый снег и дует северный ветер, – значит, 6-го июня будет дождь и холодный промозглый ветер.

7 декабря – день Катерины Санницы – хорошая солнечная погода в этот день с легким морозцем, – примета к стабильной, в меру холодной зиме.

8 декабря – день Клима Холодного – снег в этот день предвещает теплую весну, а дождь – позднее лето.

9 декабря – Юрьев день – в этот день люди ходили к колодцам слушать воду. Если она спокойная, то и зима спокойной будет, если же слышен шум, – это примета к сильным морозам и метелям.

10 декабря – день Романа – наблюдали за поведением птиц и животных. Если птички прячутся и в стайки сбиваются, – значит, будет холодать.

11 декабря – Сойкин день – домашние животные ведут себя спокойно, – значит, резких перемен в погоде не предвидится.

12 декабря – день Парамона Зимоуказателя – в этот день определяли погоду на неделю вперед. Если снег идет, – примета к метелям, если утро начинается багровой зарей, – значит, будет сильный ветер.

13 декабря – праздник Андреев День, Андрея Первозванного – кошка принялась вылизывать лапки и хвост, – примета к ясной морозной погоде.

14 декабря – день Наума Грамотника – с этого дня по погоде определяли, какая будет весна. Мокрый снег, – быть холодным дождям, ветер – будет холодно, солнышко выглянуло, – примета к теплой весне.

15 декабря – Абакумов день – солнце в облаках, окруженное ореолом, – к снегопадам, но без похолодания. Если же еще и закат красный, – значит, температура будет понижаться.

16 декабря – день Ивана Безмолвника – чем ярче Луна и больше сверкают звезды, тем ниже будет температура.

Варварин День 17 декабря – если с утра трещат дорожки, – значит, совсем скоро будет похолодание. Звезды в небе – к сильной стуже, а тусклое пасмурное небо – к оттепели.

Савин День 18 декабря – в ночь на Николая Чудотворца начинаются никольские морозы. По приметам считается, – сколько будет снега в это время, столько же и травы будет 22 мая на Николу Вешнего. Если же будет иней, – значит, надо ждать хорошего урожая.

Николин День, день Николая Чудотворца 19 декабря – очень хорошая примета, если в этот день нет ветра. Тогда даже сильный мороз в радость. По примете это значит, что летом будет стабильное тепло.

20 декабря – день Амвросия – по погоде в этот день предсказывают, какой она будет на новогодние праздники.

21 декабря – день Анфисы-рукодельницы – какая в этот день погода, такую же можно ожидать и в следующие несколько дней.

22 декабря – день Анны Зимней – если резкое похолодание в этот день, – это очень плохая примета. Значит, и урожай в следующем году будет скудным.

23 декабря – день Мины-светлые очи – белые облака на протяжении всего дня, – к похолоданию.

День Никона 24 декабря – если вороны и галки садятся в южную сторону клювами, – примета к теплу.

Спиридонов поворот 25 декабря – резкий перепад погоды, – примета ненастного лета с сильными градами и грозами.

Евстратов день 26 декабря – если сороки садятся на снег, – к теплу.

Филимонов день 27 декабря – если в течение дня холодно, снежно и ветрено, – такая примета сулит хороший урожай.

28 декабря – день Трифона – если с утра был сильный мороз, а к вечеру потеплело, – главная стужа еще впереди.

29 декабря – Агеев день – если в этот день на деревьях много инея, то на Рождество будет оттепель. Если же начнется сильный мороз, то стоять он будет вплоть до Крещения.

30 декабря – Данилов день – ветер в этот день, – примета к частым зимним метелям.

31 декабря – Модестов день – снег трещит, и звезды сверкают, – к морозу, мутное небо – к осадкам.

Источник: inpot.ru