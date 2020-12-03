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Лунный календарь: Какой лунный день 3 декабря 2020 года и что благоприятно делать сегодня

08:20 03.12.2020 Фото: pxhere.com
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Сегодня лучше ограничить контакты, постараться не принимать важных решений, не брать денег в займы и не отдавать долги.

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Сегодня нужно пересмотреть свою жизнь, простить обидевших вас людей и исправить совершенные вами ошибки

19 лунный день

В этот день для человека открываются каналы, связывающие его с прошлым. Сегодня нужно пересмотреть свою жизнь, простить обидевших вас людей и исправить совершенные вами ошибки, время, благоприятное для нравственного очищения души. Сегодня вас часто могут посещать мрачные мысли, плохие воспоминания и страхи. Это все нарушает энергетическую оболочку человека. Поэтому в этот день особенно хорошо избавиться от негатива прошлого и очистить свою карму. Если радость и позитив, притягивают изобилие, то разочарование, злоба, зависть и уныние, отталкивают достаток.

В девятнадцатые сутки витает неблагоприятная, тяжелая энергия для человека. Это время, когда можно совершить ошибку, попасть под влияние посторонних людей, запутаться. Сегодня лучше ограничить контакты, постараться не принимать важных решений, не брать денег в займы и не отдавать долги.

Вообще сегодня, не нужно брать на себя никаких обязательств, оградить себя от выяснений отношений, не ругаться и не злиться. Сегодня, очень велика вероятность попасть, в неприятную историю, из которой нелегко найти выход.

В девятнадцатые лунные сутки не нужно начинать новых дел, избегать нагрузок, лучше всего провести день на природе. День хорош для творчества и научных исследований, стрижка волос сегодня, продлевает жизнь. Противопоказано в девятнадцатый лунный день заключать браки и разводиться.

Отличное время чтобы очистить свой дом от негатива, для этого нужно обойти квартиру с зажженной свечой.

Источник: lunnyesutki.ru

3 декабря 2020 благоприятные и неблагоприятные дни лунный день лунный календарь
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