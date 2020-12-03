Ловят пассажиров с "голыми" лицами чиновники с замминистра Невежиным в Бердске утром 3 декабря 2020. На какой остановке?

В последний раз пойманная на нарушении масочного режима пассажирка попыталась скрыться от сотрудников полиции. Как правило, нарушителям выносят предупреждение. Однако злостным безмасочникам в Бердске уже выписали штраф в 15 000 рублей

Рейды по соблюдению масочного режима продолжаются в Бердске

Продолжаются рейды по безмасочникам в Бердске. Сегодня, 3 декабря, на "охоту" с нарушителями установленных правил губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым вышли полицейские и чиновники Бердска, а также заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин.

Рейд стартовал в 7.300 утра у стеклянной остановки "Универмаг".

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", такие рейды проходят каждую неделю. В последний раз пойманная на нарушении масочного режима пассажирка попыталась скрыться от сотрудников полиции. Как правило, нарушителям выносят предупреждение. Однако злостным безмасочникам в Бердске уже выписали штраф в 15 000 рублей, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".