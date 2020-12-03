Боль в животе - Гастрит? Причины и симптомы коварного заболевания

Определить гастрит даже на начальной стадии развития довольно просто, так как эта болезнь имеет ярко выраженные симптомы.

Гастритом называют целую группу заболеваний, связанных с воспалением слизистой оболочки желудка

Гастрит, на первый взгляд, безобидная проблема, которая является началом тяжелых хронических заболеваний. Поэтому необходимо знать, от чего возникает гастрит и как определить симптомы заболевания на ранних стадиях.

Безумный ритм современной жизни не всегда оставляет нам время на приготовление здоровой еды и полноценные приемы пищи. Разбавляя перекусы на ходу частыми стрессами и никудышней городской экологией, молодые люди все чаще начинают подхватывать гастрит.

Гастритом называют целую группу заболеваний, связанных с воспалением слизистой оболочки желудка. Они могут спровоцировать нарушение функциональности желудочно-кишечного тракта и, как результат, – сбои в целом организме. Для того, чтобы не допустить подобных проблем, необходимо знать, чем может быть спровоцирован гастрит, и научиться определять симптомы болезни.

Причины появления гастрита

Наиболее распространенной причиной развития гастрита является несбалансированное и нерегулярное питание. Так, лучшими друзьями болезни являются синтетические пищевые добавки в виде усилителей и корректоров вкуса, которые часто содержатся в полуфабрикатах, фастфудах и снеках промышленного производства. Раздражать стенки кишечника также может слишком острая, жирная и кислая пища и даже крепкий алкоголь, в особенности, употребленный на голодный желудок. Острые пищевые отравления также пагубно влияют на наш организм и могут спровоцировать развитие гастрита. Следовательно, возьмите за правило тщательно проверять состав и срок годности продуктов, которые вы покупаете, а если хотите побаловать себя читмилом – съешьте перед этим легкий здоровый перекус.

Агрессивные антибиотики, обезболивающие и противовоспалительные средства также плохо влияют на желудочно-кишечный тракт и провоцируют гастрит. Поэтому приобретите привычку спрашивать у врачей, которые назначают вам лечение, нужны ли дополнительно к курсу пробиотики.

Как и много других заболеваний, гастрит может появиться и без нашей вины, он может быть спровоцирован острой кишечной инфекцией или бактерией. Для того чтобы быстро выявить болезнь и вылечить ее на ранней стадии, нужно знать о симптоматике.

Симптоми гастрита

Определить гастрит даже на начальной стадии развития довольно просто, так как эта болезнь имеет ярко выраженные симптомы. Главный признак болезни – дискомфорт или боль в верхней части живота через 20-30 минут после приема пищи, а также тошнота и вздутие. У больных гастритом даже при идеальном поддержании гигиены полости рта может прослеживаться неприятный запах изо рта и горький привкус. Ухудшение аппетита и нарушение стула также может быть звоночком организма о том, что у вас не все в порядке с пищеварительным трактом.

Гастрит – именно та болезнь, которую ни в коем случае нельзя лечить самостоятельно, так как подобранные “на глаз” препараты могут только усугубить ситуацию. Если вы обнаружили у себя даже некоторые из вышеперечисленных симптомов, обратитесь к гастроэнтерологу и следуйте только его профессиональным рекомендациям.

Источник: bhub.com.ua