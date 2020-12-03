Сильный заговор от Ванги на быстрое похудение

Ванга предлагала для похудения пользоваться светлой силой Луны. Для заговоров, начитываемых на ночное светило, не требуются атрибуты.

Без правильного диетического питания и активного образа жизни заговоры бесполезны

Некоторым людям похудеть не помогают ни диеты, ни препараты, в этом случае стоит попробовать магические ритуалы. Заговоры, оставшиеся от болгарской прорицательницы Ванги, помогают в короткий срок избавиться от ненавистных килограммов, обрести силу воли для сохранения стройной фигуры.

Заговоры на похудение наиболее эффективны в период, когда Луна убывает. Какой день выбрать для проведения ритуала, неважно, но наиболее подходят понедельник и пятничный вечер.

На воду

Для проведения несложного заговора от Ванги на похудение требуется только емкость с водой. К ритуалу приступают в вечерний час, готовясь ко сну.

Человек, настроенный на похудение, должен подойти к окну, держа в руках емкость с водой. Глядя на сияющую в небе Луну, произнести заговор:

«Лунный серпок истончается, уменьшается, так мое тело тоньше станет. Пусть жир с моего тела исчезает, никогда больше не прибывает, меня не огорчает. Стану с каждым новым днем стройнее и хорошее».

После произнесения заговора на похудение следует сразу лечь спать. Ритуал от Ванги необходимо повторять каждый вечер на протяжении недели. Спустя неделю станет заметным положительный результат.

Важно! Слова заговоров следует произносить по памяти, а не читая с листа. Нужно говорить четко, внятно, не запинаясь, не искажая фразы, в противном случае магия либо не подействует, либо окажет негативное влияние.

В ванной

Заговор на похудение в ванной – замечательный способ быстро убрать жир от Ванги. Во время принятия ванны тело человека расслабляется, уходят посторонние мысли, благодаря чему удается лучше настроиться на принятие положительной энергии, визуализировать желаемый результат.

Чтобы провести ритуал на похудение, берут:

пиалу со сливками;

свежие лепестки роз;

3 церковных свечки.

Вечером в наполненную ванну вливают сливки, высыпают розовые лепестки. В ванной комнате ставят зажженные свечи. Погрузившись в теплую воду, необходимо расслабиться, представить, как жир на теле растворяется, как становится тоньше и изящнее фигура.

Далее нужно сказать слова заговора:

«Водица-сестрица, помоги краше стать, оздоровиться. Я тебя сливками сдобрила, розами украсила, свечным пламенем озарила. И ты для меня постарайся, вытяни лишний жир из моего тела. Пусть вес убавляется, а красота и здоровье прибавляются. Постройнеть мне, да помолодеть».

Вылезать из ванны после произнесения заговора сразу не нужно. Следует полежать 15–20 минут, думая о своей будущей стройности и привлекательности.

Внимание! Заговоры на похудение необходимо проводить в одиночестве, в тишине и покое. Об осуществленном ритуале нельзя рассказывать даже близким людям, иначе позитивного результата не будет.

Сильный заговор

Для быстрого похудения от Ванги осталась сильная молитва, которую нужно произносить над емкостью с чистой водой.

Магические слова:

«У Господа прошу помощи и благословения. В бескрайнем океане стоит остров Буян, на нем постель, а на постели подушки мягкие. На подушках тех боров возлегает, мой жир охраняет. У борова того девять голов и девять ртов. Первый рот мой жир сожрет, второй – сожрет, третий – сожрет, четвертый – сожрет, пятый – сожрет, шестой – сожрет, седьмой – сожрет, восьмой – сожрет. А девятый рот последний жир дожирает, меня стройной оставляет».

Заговоренной водой моются. Во время приема душа небольшое ее количество наливают в ладонь, обтирают участки тела, где нужно избавиться от ненавистных жировых отложений. Процедуру проводят ежедневно, пока убывающая Луна не вступит в фазу новолуния. Положительный результат будет заметен уже на следующее утро после первой процедуры.

На Луну

Ванга предлагала для похудения пользоваться светлой силой Луны. Для заговоров, начитываемых на ночное светило, не требуются атрибуты.

Первый заговор от Ванги, произносимый на Луну:



«Видит с неба меня Луна, заберет мой лишний жир навсегда. Как она на убыль идет, так моя тучность пропадет. Бери Луна, тучность мою, щедро тебе я ее отдаю. Как твой серп в небе светить перестанет, так я стройной стану. Как сказала, так и сбудется. Аминь».

Ритуалы на похудение от Ванги совершенно безопасны, проводить их можно хоть каждый вечер до достижения желаемого результата.

Второй вариант заговора от Ванги:

«Нет ночью тебя прекрасней, Луна. Вот бы мне твоя красота. Своей тайной со мной поделись, как не есть, не пить, чтобы стройность навсегда сохранить. Пусть мое горе навек уйдет, моя полнота пропадет. Как аппетит усмирить сумею, так постройнею. Луна, каждую ночь приходи, мой жир забери, силе воли научи, чтобы на еду не бросаться, стройной оставаться. От меня тебе благодарность. Аминь».

На ночь

Сильный заговор на похудение Ванга предлагала проводить перед сном с использованием большого махрового полотенца.

Проводят ритуал на похудение так:

Вечером, готовясь ко сну, после принятия ванны или душа над полотенцем произносят: «Полотенце воду с тела сотрет, так лишний жир с тела сойдет».



Полотенцем обматывают себя так, чтобы были закрыты проблемные участки: бедра, живот.Потирают полотенцем тучные части тела, приговаривая: «Полотенцем вытираюсь, от лишнего жира избавляюсь. Стройность возвращается, красота прибавляется. Стройной становлюсь, красотой своей дивлюсь».Полотенце снимают с тела. Держа его в руке, произносят заговор 3 раза: «Как полотенце встряхну, так жир сгоню. Будет полотенце сушиться, будет вес уменьшаться».Полотенце стряхивают, вешают его на сушилку.

Ритуал от Ванги на похудение повторяют каждый вечер на протяжении недели, используя одно и то же полотенце. Когда неделя истечет, полотенце выстирывают.

Простые заговоры от Ванги – хороший способ быстро избавиться от лишних килограммов и связанных с тучностью проблем. Но нужно понимать, что магические ритуалы лишь способ ускорения похудения, энергетической поддержки худеющего человека.

Без правильного диетического питания и активного образа жизни они бесполезны. Также ритуалы на похудение не будут эффективны, если не верить в их силу.

Источник: moyzagovor.ru