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Образование

Чем заняты ребята во внеурочное время в Экономическом лицее?

08:15 03.12.2020 Фото: Бердский Экономический лицей
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По результатам независимой экспертизы в этом году лицей сохранил свои позиции как школа, на протяжении 3-х лет показывающая высокое качество образования.

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Лицей является молодым и динамично развивающимся образовательным учреждением города Бердска

Помимо общеобразовательных программ в лицее осуществляется внеурочная деятельность, которая поддерживает и расширяет существующие общеобразовательные направления.

Это программы: экономического образования (основы предпринимательства, управление личными финансами, потребительское право, моделирование экономики и менеджмента (МЭКОМ); инженерного (робототехника, мехатроника, программирование, 3Dмоделирование, электроника и другие); гуманитарного (журналистика и иностранные языки: английский, китайский).

Лицей является молодым и динамично развивающимся образовательным учреждением города Бердска. По результатам независимой экспертизы в этом году лицей сохранил свои позиции как школа, на протяжении 3-х лет показывающая высокое качество образования.

Источник: Раздел Бердского Экономического лицея на сайте Весь Бердск

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