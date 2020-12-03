«Ирландская роза» в Садовом центре Татьяны Переладовой

09:20 03.12.2020 Фото: Садовый центр Татьяны Переладовой 0

Эустома, еще ее называют лизиантус или «ирландская роза».

Эустома невероятной красоты в центре Татьяны Переладовой Эустома, еще ее называют лизиантус или «ирландская роза». Относится к семейству горечавковых, родиной считают Южные районы Северной Америки. Источник: Раздел Садового центра Татьяны Переладовой на сайте Весь Бердск

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