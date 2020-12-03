Одна из самых громких новостей этой недели — то, что известная актриса Эллен Пейдж объявила себя трансгендерным мужчиной

Одна из самых громких новостей этой недели — то, что известная актриса Эллен Пейдж объявила себя трансгендерным мужчиной. Подробности по теме уже в нашем материале.

Звезда фильма "Джуно" сделала заявление: она теперь — Эллиот Пейдж. Откровениями по теме Пейдж поделилась (теперь уже поделился) на страницах в соцсетях. Он попросил себя называть Эллиотом и применять местоимение он/они.

Каминг-аут вызвал большой общественный резонанс.

Вот что говорится в заявлении:

Эллиот Пейдж, - актер:

Привет, друзья, я хочу поделиться с вами тем, что я трансгендерный человек. Местоимения, которые теперь ко мне относятся, — это он/они, и меня зовут Эллиот. Я испытываю огромную благодарность к невероятным людям, которые поддерживали меня на этом пути. Я не могу выразить словами, как это прекрасно — наконец-то реализовать свое подлинное "я". Меня бесконечно вдохновляли многие транс-сообщества. Спасибо вам за ваше мужество, великодушие и неустанную работу над тем, чтобы сделать этот мир более инклюзивным и милосердным. Я предложу любую поддержку, какую смогу, и продолжу стремиться к более любящему и равноправному обществу.

Я также прошу вас о терпении. Моя радость реальна, но она также очень хрупкая. Несмотря на то, что я сейчас чувствую себя счастливым и знаю, как много преимуществ у меня есть, я в то же время напуган. Я боюсь агрессии, ненависти, "шуток" и насилия. Поясню: я не пытаюсь омрачить радостный момент, но я хочу дать полную картину. Статистика просто потрясает. Дискриминация по отношению к трансгендерным людям распространена повсеместно, она коварна и жестока, что приводит к ужасающим последствиям. Только в 2020 году по меньшей мере 40 трансгендерных людей были убиты, большинство из них были темнокожими и латиноамериканскими трансгендерными женщинами. Обращаюсь ко всем политическим лидерам, которые работают над запретом охраны здоровья трансгендерных людей и отрицают наше право на существование, и всем тем, у кого есть власть и кто продолжает выражать враждебность по отношению к трансгендерному сообществу: у вас кровь на руках, вы причиняете боль людям. И я один из тех, кто не будет об этом молчать.

По словам Эллиота, он рад, что теперь является трансгендерной персоной.

Мне нравится, что я трансгендерный человек, нравится, что я квир. Чем больше я принимаю себя таким, какой я есть, чем больше я мечтаю, тем больше наполняется мое сердце. Всем трансгендерным людям, которые каждый день сталкиваются с домогательствами, ненавистью к себе, насилием и угрозой насилия, хочу сказать, что я вижу вас, я люблю вас и сделаю все возможное, чтобы изменить этот мир к лучшему.

Артист получил поддержку огромного числа людей, среди которых и знаменитости.

Источник: hochu.ua