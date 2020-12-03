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Почему опасно подключать автоплатеж, рассказал специалист

08:30 03.12.2020 Фото: pixabay
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Важно не отключать информационные сообщения от банка – так вы быстро узнаете о прошедших списаниях.

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Важно не отключать информационные сообщения от банка – так вы быстро узнаете о прошедших списаниях.
Автоплатеж – автоматическое списание средств с карты в определенное время – в целом полезная и безобидная услуга, однако ее использование может привести к ряду проблем, рассказала агентству "Прайм" аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина.
"Один из вариантов проблемы: если настроить автоплатеж и не проверить, куда уходят деньги, а впоследствии выяснить, что реквизиты были введены неправильно, и долг копился все это время", — указала эксперт.
Бывает, что человек сам забывает о подключенных автоплатежах, и тогда деньги уходят за сим-карту или сервис, которым он больше не пользуется. Чтобы избежать этого, следует периодически проверять список своих автоплатежей в мобильном банке.
"Мошенническое использование автоплатежа теоретически возможно только в том случае, если на телефон пользователя проникнет вирус, благодаря которому злоумышленник получит доступ к мобильному банку. В этом случае он не только сможет подключить автоплатежи, но и просто вывести деньги с карты", — предостерегает Насибулина.
Поэтому важно не отключать информационные сообщения от банка – так вы быстро узнаете о прошедших списаниях. Если есть проблемы, нужно проверять детализацию и шаблоны автоплатежей, а также постоянно держать на телефоне антивирусную программу. И, конечно, соблюдать основные правила противодействия мошенникам, заключила она.
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