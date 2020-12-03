Почему опасно подключать автоплатеж, рассказал специалист

Важно не отключать информационные сообщения от банка – так вы быстро узнаете о прошедших списаниях.

"Один из вариантов проблемы: если настроить автоплатеж и не проверить, куда уходят деньги, а впоследствии выяснить, что реквизиты были введены неправильно, и долг копился все это время", — указала эксперт.

Бывает, что человек сам забывает о подключенных автоплатежах, и тогда деньги уходят за сим-карту или сервис, которым он больше не пользуется. Чтобы избежать этого, следует периодически проверять список своих автоплатежей в мобильном банке.