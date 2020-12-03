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Здоровье / Общество

Снижение потенции: Почему и как помочь мужу

03:00 03.12.2020 Фото: pixabay.com
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Определить природу дисфункции можно самостоятельно, проведя небольшое "расследование". В случае снижения потенции психологического характера проблемы в постели начинаются внезапно, или носят эпизодический характер.

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Отсутствие эрекции, неспособность ее удерживать или заметное ослабление — одно из самых серьезных жизненных испытаний для мужчины любого возраста

Психологи говорят, что семейная жизнь — это не только маленькие и большие радости, но также череда кризисов и несостоявшихся разводов.

Даже если вы можете похвастаться тем, что успешно вместе преодолели все жизненные ситуации, достигли эмоциональной и финансовой стабильности, построили карьеру, вырастили детей и настолько досконально изучили эрогенные зоны и сексуальные предпочтения вашего партнера, что фееричные регулярные оргазмы стали естественной частью вашей повседневной жизни, после 40 существует высокий риск столкнуться с неожиданной проблемой — снижением потенции мужа. О том, как стоит вести себя женщине, какие шаги предпринять, чего избегать, чтобы помочь своему любимому мужчине и вернуть радости секса в семью, мы расскажем в сегодняшней статье.

С одной стороны, отсутствие эрекции, неспособность ее удерживать или заметное ослабление — одно из самых серьезных жизненных испытаний для мужчины любого возраста. С другой стороны, впервые сталкиваясь с подобными проблемами мужа, женщина также испытывает массу разнообразных чувств. Начитанные и рациональные мы, современные женщины, все же остаемся представительницами слабого пола и, нередко, поддаваясь эмоциям, действуем деструктивно, несмотря на самые благие намерения.

Среди наиболее типичных женских ошибок: самобичевание, квест "найти и обезвредить коварную любовницу", активные наступательные действия с тестированием 25 изощренных техник минета, отрицание собственных сексуальных потребностей, обвинение мужчины в несостоятельности и даже удовлетворение сексуальных потребностей "на стороне". Милые дамы, эти действия вместо позитивного эффекта с большой долей вероятности приведут к "обнулению" самооценки мужа и полному охлаждению отношений в вашей паре.

Так что же делать? Как помочь любимому, не травмируя его и свою психику? Во-первых, успокоиться и увидеть в мужчине человека. Секс — это лишь одна из граней любви, а эрекция отражает качество жизни, как на физическом, так и на психологическом уровнях. Поэтому, если нарушения эрекции носят эпизодический характер, приложите максимум усилий для того, чтобы убрать раздражающие и травмирующие вашего мужчину факторы, обеспечить мужу полноценный сон, здоровую еду, качественный отдых и спокойную атмосферу в доме.

В случае, если устранение внешних раздражителей и повышение качества жизни не принесли желаемых плодов, с сексом не складывается, а мужчина избегает общения на эту деликатную тему, следует приступить к активным действиям. Для начала изучить источник проблемы: физиологический, или психогенный, которые в возрасте 40-45+ встречаются в соотношении 50:50.

Определить природу дисфункции можно самостоятельно, проведя небольшое "расследование". В случае снижения потенции психологенного характера проблемы в постели начинаются внезапно, или носят эпизодический характер, также если у вашего мужа сохранены спонтанные эрекции во сне, при утреннем пробуждении и мастурбации, эрекция возникает при ласках, однако, ослабляется, как только дело доходит до секса, то с большей вероятностью корень проблем лежит в плоскости психологии. С чем мы вас искренне поздравляем, так как снижение потенции психогенного характера успешно корректируется с правильно подобранными средствами и устранением внешних факторов, которые вызывают тревогу.

Для того, чтобы помочь мужу, рекомендуем взять на вооружение следующие рекомендации:

Проявляйте тактичность. Общаясь с мужчиной на деликатную тему, делайте это так, будто кошачьими лапками своих чувств и слов пытаетесь перевернуть на спинку и почесать животик ежика, свернувшегося в клубочек. Нежно, полушепотом, с любовью.
Дом для мужчины — это убежище, где можно спрятаться и "зализать раны". Помогите ему расслабиться, сделаете ваше семейное гнездышко максимально комфортным, безопасным и приветливым.
Относитесь к снижению потенции как к временным затруднениям или очередной задаче, которую требуется решить совместно.

Не прекращайте эмоционального общения с супругом, он не должен чувствовать себя покинутым, ищите альтернативные средства сохранения близости в этот непростой для вашей семьи период.
Помните, что наиболее частой формой психогенных расстройств, приводящих к снижению потенции, является синдром тревожного ожидания неудачи. Для того, чтобы избежать его развития уже при первых сексуальных неудачах предложите любимому средство для усиления эрекции мотивируя любимого новыми фееричными ощущениями в постели. Он не только поможет совершить половой акт на должном уровне, даже если в процессе мужчина запаникует, но также вернет самоуважение и нивелирует страх перед неудачей.

И, помните: залог решения "твердых" проблем лежит в плоскости вашей мягкости, эмпатичности и тактичности.

Источник: hochu.ua

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