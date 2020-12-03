Новолуние и полнолуние в декабре 2020 года: Даты всех благоприятных дней в этом месяце

Не пропустите актуальную информация про фазы Луны в декабре 2020 года. Когда полнолуние и будет ли затмение, читайте в нашем материале.
Традиционно в первых числах нового месяца мы сообщаем вам актуальные данные касательно важных для планирования событий. После расписания магнитных бурь делимся с вами информацией о фазах Луны в декабре.
Давно доказано, что Луна имеет непосредственное влияние на человека и его дела. Поэтому Лунный календарь на декабрь 2020 года поможет в планировании дел, учитывая благоприятные и неблагоприятные даты. Возьмите информация о фазах Луны в декабре 2020 во внимание.
Когда новолуние в декабре 2020?
Новолуние в декабре 2020 года — 14 декабря 2020 года в 19 часов 16 минут.
Когда полнолуние в декабре 2020?
Полнолуние в декабре 2020 года — 30 декабря 2020 года в 6 часов 27 минут.
Фазы Луны в декабре 2020
Новолуние в декабре 2020 года — 14 декабря 2020 года в 19 часов 16 минут.
Полнолуние в декабре 2020 года — 30 декабря 2020 года в 6 часов 27 минут.
Растущая Луна в декабре 2020 года — с 15 по 29 декабря 2020 года.
Солнечное затмение в декабре 2020 года — 14 декабря 2020 года в 16 часов 14 минут.
Когда благоприятные и неблагоприятные дни в декабре 2020
Формируя свой личный календарь, учитывайте следующие даты, чтобы ваши дели имели самый успешный исход.
Наиболее благоприятные лунные дни в декабре: 19 и 26 числа, также удачными будут 12, 24, 25 и 28 декабря.
Неблагоприятные лунные дни в декабре: 2, 6, 11 и 31 числа являются достаточно сложными, а 4-е число — критическим днем декабря.
Надеемся, эта информация была для вас полезной.
Источник: hochu.ua