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Новолуние и полнолуние в декабре 2020 года: Даты всех благоприятных дней в этом месяце

12:20 03.12.2020 Фото: hochu.ua
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Поэтому Лунный календарь на декабрь 2020 года поможет в планировании дел, учитывая благоприятные и неблагоприятные даты.

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Лунный календарь на декабрь 2020 года поможет в планировании дел, учитывая благоприятные и неблагоприятные даты

Не пропустите актуальную информация про фазы Луны в декабре 2020 года. Когда полнолуние и будет ли затмение, читайте в нашем материале.

Традиционно в первых числах нового месяца мы сообщаем вам актуальные данные касательно важных для планирования событий. После расписания магнитных бурь делимся с вами информацией о фазах Луны в декабре.

Давно доказано, что Луна имеет непосредственное влияние на человека и его дела. Поэтому Лунный календарь на декабрь 2020 года поможет в планировании дел, учитывая благоприятные и неблагоприятные даты. Возьмите информация о фазах Луны в декабре 2020 во внимание.

Когда новолуние в декабре 2020?

Новолуние в декабре 2020 года — 14 декабря 2020 года в 19 часов 16 минут.

Когда полнолуние в декабре 2020?

Полнолуние в декабре 2020 года — 30 декабря 2020 года в 6 часов 27 минут.

Фазы Луны в декабре 2020

Новолуние в декабре 2020 года — 14 декабря 2020 года в 19 часов 16 минут.
Полнолуние в декабре 2020 года — 30 декабря 2020 года в 6 часов 27 минут.
Растущая Луна в декабре 2020 года — с 15 по 29 декабря 2020 года.

Убывающая Луна в декабре 2020 года — с 1 по 13 декабря и 31 декабря 2020 года.
Солнечное затмение в декабре 2020 года — 14 декабря 2020 года в 16 часов 14 минут.

Когда благоприятные и неблагоприятные дни в декабре 2020

Формируя свой личный календарь, учитывайте следующие даты, чтобы ваши дели имели самый успешный исход.

Наиболее благоприятные лунные дни в декабре: 19 и 26 числа, также удачными будут 12, 24, 25 и 28 декабря.

Неблагоприятные лунные дни в декабре: 2, 6, 11 и 31 числа являются достаточно сложными, а 4-е число — критическим днем декабря.

Надеемся, эта информация была для вас полезной.

Источник: hochu.ua

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