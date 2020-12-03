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Морозы усилятся? Какие сюрпризы готовит погода 3 декабря жителям Бердска

06:30 03.12.2020 Фото: pixabay
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В отдельных районах туманы, изморозь.

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В отдельных районах туманы, изморозь.

Метеорологическая обстановка: переменная облачность, местами небольшой снег. В отдельных районах туманы, изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер переменный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью: -15, -20°С, местами -26°С, днем: -10, -15°С.

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