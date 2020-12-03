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Жертвы космоса: Как профессия влияет на здоровье космонавтов и к чему стоит готовиться тем, кто мечтает о межзвездных путешествиях

09:00 03.12.2020 Фото: pixabay
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Ученые надеются, что теперь, когда найден единый источник множества проблем, их можно решить, воздействуя на митохондрии. А такие средства сегодня уже есть.

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Наводкой стали более ранние исследования.
Длительные полеты в космос серьезно отражаются на здоровье человека. Медики выявляют у космонавтов целый букет проблем: начиная от деградации скелетно-мышечного аппарата, хронических воспалений до нарушений работы печени и сердца. Главные причины понятны - невесомость и повышенный уровень радиации. Неожиданный метод изучения этих сбоев в здоровье предложили ученые НАСА. Вместо того чтобы разбираться с каждым органом, они решили отыскать общий корень многих сбоев в здоровье космонавтов.

Наводкой стали более ранние исследования. Они обнаружили у находившихся в условиях космоса мышей один и тот дефект: у них заметно отличается уровень энергетического обмена по сравнению с "наземными" животными. Как известно, он зависит от работы митохондрий, которые называют "электростанцией" организма. И тот же эффект ученые выявили и у космонавтов. У кого-то наблюдалось подавление нормальной работы митохондрий, у кого-то наоборот аномальная активность. Ученые надеются, что теперь, когда найден единый источник множества проблем, их можно решить, воздействуя на митохондрии. А такие средства сегодня уже есть.

Источник: РГ

болезни космос профессия
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