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ПФР: назначение, продление выплат по инвалидности происходит автоматически

11:46 03.12.2020 Фото: pxhere
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По вопросам установления выплат по линии ПФР можно звонить в call-центр Отделения ПФР по Новосибирской области по телефону 8 800 600 0720.

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При смене группы инвалидности специалисты Пенсионного фонда устанавливают новый размер ЕДВ

ВНИМАНИЕ! Пенсионный фонд автоматически назначает и продлевает выплаты по инвалидности.

Пенсии и социальные выплаты гражданам с инвалидностью специалистами органов ПФР назначаются по данным ФРИ (Федерального реестра инвалидов), в который соответствующая информация об установлении (продлении) инвалидности вносится органами медико-социальной экспертизы (МСЭ). Специалисты Пенсионного фонда при необходимости самостоятельно организуют взаимодействие (в том числе посредством телефонной связи) с данной категорией граждан с целью установления им соответствующих выплат с учетом режима ограниченного приема, установленного в регионе. Таким образом, достаточно подать заявление в электронном виде и приходить в ПФР не нужно - все необходимые сведения Фонд получит из реестра.  Заявление можно подать через Личный кабинет на сайте ПФР или портале госуслуг, указав выбранный способ доставки выплаты (почта или кредитная организация).

Ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) инвалидам и детям-инвалидам вообще специалистами органов ПФР назначаются в проактивном режиме, то есть самостоятельно в беззаявительном порядке. Такой механизм установления ЕДВ начал действовать с августа текущего года. Выплата оформляется Пенсионным фондом также по данным Федерального реестра инвалидов. ЕДВ устанавливается со дня признания инвалидом и назначается в течение 10 дней с момента поступления сведений в территориальное управление ПФР. Уведомление о назначении ЕДВ поступит в Личный кабинет гражданина на портале госуслуг, на адрес электронной почты (при ее наличии) либо в смс-сообщении. От  гражданина, не являющегося получателем выплат по линии ПФР,  требуется только подать заявление о предпочитаемом способе доставки через Личный кабинет на портале госуслуг или сайте ПФР. Если же ранее выплаты по линии Пенсионного фонда были установлены (например, пенсия по инвалидности), заявление о доставке представлять не требуется – ЕДВ будет доставляться тем же способом.

Сама процедура определения инвалидности в настоящее время также происходит в бюро МСЭ заочно, на основе документов медицинских учреждений.

Важно, что и при смене группы инвалидности  специалисты Пенсионного фонда устанавливают новый размер ЕДВ (при необходимости – пенсии) также самостоятельно по данным ФРИ без заявления гражданина. Информация о новом размере выплат будет отображена в Личном кабинете на сайте ПФР.

Продление выплат по истечении срока действия инвалидности сейчас производится специалистами ПФР также в проактивном, то есть в автоматическом режиме без дополнительного прохождения освидетельствования в МСЭ. При этом подавать заявления и приходить в ПФР не нужно. Продлеваются выплаты (и пенсия, и иные выплаты) на период установления инвалидности. Такой порядок продления выплат установлен до 1 марта 2021 года.

По вопросам установления инвалидности можно обращаться на «горячую линию» ФКУ «ГБ МСЭ по Новосибирской области» по телефону 319-87-68, а по вопросам установления выплат по линии ПФР можно звонить в call-центр Отделения ПФР по Новосибирской области по телефону 8 800 600 0720.

Источник: ПФР

автоматическое оформление ЕДВ заочно оформляют заочное оформление инвалидность
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