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14 декабря жителей Бердска ждут на приеме в ПФР по любым вопросам индексации пенсии и путинских выплат на детей

11:52 03.12.2020 Фото: ПФР
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Без предварительной записи или в случае пропуска назначенного времени территориальные органы фонда не смогут принять гражданина.

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Записаться на прием в территориальные управления ПФР можно по «горячим телефонам» управлений

Отделение ПФР по Новосибирской области 14 декабря примет участие во Всероссийском дне приема граждан, ежегодно проводимом государственными и региональными органами власти.

Уже не первый год на территории всей страны проходит Общероссийский день приема граждан. В текущем году мероприятие состоится 14 декабря. В этот день сотрудники государственных органов, в том числе и специалисты Отделения ПФР по Новосибирской области, а также всех территориальных управлений ПФР города и области, проведут  прием и консультирование граждан в продленном режиме работы.

Прием будет проводиться по предварительной записи. Записаться на прием в Отделение ПФР по Новосибирской области можно по 7 декабря включительно по телефону 8 800 600 0720. Записаться на прием в территориальные управления ПФР можно по «горячим телефонам» управлений, которые можно найти на сайте ПФР.

В этот день с 12.00 до 20.00 по местному времени жители региона смогут получить консультацию сотрудников ПФР, придя на личный прием к уполномоченным ответственным лицам в Отделение ПФР по Новосибирской области либо в территориальное управление.

Прием населения в Отделении ПФР по Новосибирской области будет проходить по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 19/1.

Граждане могут обратиться за консультацией к специалистам органов ПФР по различным вопросам, входящим в компетенцию  Пенсионного фонда России.

Напомним, что в соответствии с  указом Президента о мерах по санитарно-эпидемиологическому благополучию населения продолжительность приема одного человека ограничена 15–20 минутами, поэтому заявителям рекомендуется заранее подготовить свое обращение.

Без предварительной записи или в случае пропуска назначенного времени территориальные органы фонда не смогут принять гражданина. Прием также будет невозможен, если у человека повышенная температура или есть другие признаки острого респираторного заболевания. В связи с этим ПФР рекомендует гражданам с плохим самочувствием, а также соблюдающим режим самоизоляции воспользоваться дистанционными способами подачи обращений в Пенсионный фонд.

Клиентские службы ПФР и специалисты, осуществляющие прием граждан и представителей организаций, будут работать в обычном режиме.

Управление ПФР в г. Бердске Новосибирской области

  • Адрес: 633010, г. Бердск, ул. Островского, 66
  • Телефон горячей линии: +7 (383-41) 2-63-95, +7 (383-41) 2-63-89 (пн-чт с 08.30 до 17.15, пт с 08.30 до 16.00)
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