Пульсоксиметр: зачем проверять уровень кислорода SpO2 в крови. Какие показатели критические?

Лучшим устройством для определения SpO2 считается пульсоксиметр. Небольшой аппарат крепится на палец. Если показатели стабильно держатся на уровне 90-93%, необходимо обратиться к врачу.

Тестируемому человеку предлагается вслух посчитать до 30 на родном языке

Пандемия коронавируса заставила людей массово задаваться вопросом – чем проверить насыщение крови кислородом. Современная техника позволяет следить за его уровнем в домашних условиях.

Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями привыкли следить за давлением и пульсов с помощью тонометров. Но, кроме этих параметров желательно знать уровень насыщения крови кислородом. Британцы придумали методику, позволяющую оценить SpO2 без оборудования. Тестируемому человеку предлагается вслух посчитать до 30 на родном языке. Если ему требуется больше одного вдоха, чтобы дойти до 10 или перечислять цифры дольше 7 секунд, может присутствовать кислородная недостаточность. Более точные результаты даст специальное оборудование.

Приборы для проверки насыщения крови кислородом

Лучшим устройством для определения SpO2 считается пульсоксиметр. Небольшой аппарат крепится на палец. На экране через несколько минут отображается частота сердцебиения и уровень насыщения кислородом. Более сложные модели могут дополнительно показывать пульсовую волну, позволяющую оценить сатурацию внутренних органов.

Фитнес-треккеры и «умные» часы сегодня есть у многих. Большинство моделей имеют функцию изменения SpO2. Проверить уровень сатурации предлагают и некоторые смартфоны, вроде флагманских моделей Samsung.

Все устройства работают по одному принципу. Сатурация показывает процент гемоглобина, связавшегося с кислородом. Датчик прибора отправляет через кожу световые сигналы. Вернувшиеся отраженные импульсы позволяют оценить яркость крови. Чем она выше, тем больше концентрация кислорода.

Признаки низкого SpO2

Кислородная недостаточность часто сопровождает Covid-19 даже на ранних стадиях.

«У человека может развиваться скрытая гипоксия. Хотя одышка отсутствует, ткани и органы страдают от дефицита кислорода. Выработав отведенный ресурс, организм сдается. Из-за этого происходит стремительное ухудшение состояния больных, ведущее к попаданию в реанимацию или смерти», — объяснил Алексей Федоров, сотрудник больницы им. Бурденко.

Чаще низкий SpO2 проявляется довольно быстро. Недостаток сатурации крови на ранних стадиях характеризуется:

головокружением;

одышкой;

тахикардией;

слабостью;

бледностью или синюшностью кожи.

В нормальном состоянии насыщение крови кислородом колеблется в пределах 94-99%. Падение показателя ниже 93% у россиян с положительным анализом на коронавирус – причина для госпитализации по новому приказу. Но медики рекомендуют не паниковать, увидев низкие показатели. Не исключена ошибка устройства. Неверные данные пульсоксиметры и другие аппараты выдают при:

низком заряде аккумуляторов;

низкой температуре кожи;

шрамах и других дефектах на анализируемом участке;

наличии темного лака или накладных ногтей (для крепящихся на палец приборов);

использовании устройства сразу после физической активности.

Единичный низкий показатель – не повод паниковать. Не исключены проблемы с точностью аппарата. Фитнес-браслеты (особенно – китайские копии) часто выдают непонятные результаты. Но, если показатели стабильно держатся на уровне 90-93%, необходимо обратиться к врачу. Особенно, если они сопровождаются признаками кислородной недостаточности.

Источник: Пронедра