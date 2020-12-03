Как зимой снизить расход бензина?

Всегда очищайте свое авто от лишнего снега (особенно это касается крыши). Помните: вес транспорта в таком случае больше.

Зимой вы гораздо чаще будете заезжать на заправку

Холодные погодные условия наряду со стилем зимнего вождения значительно повышают уровень потребления топлива автотранспортными средствами. По итогам многочисленных зимних тестов автомобилей, при температуре минус шесть расход топлива при движении по городу на 12 процентов выше, чем когда на улице 25 градусов тепла.

Если вы проезжаете на машине зимой не более четырех-шести километров за день, расход топлива вырастает на 22% к тому уровню, который был бы зафиксирован при плюсовой температуре атмосферного воздуха. Как исключить существенный рост потребления объемов топлива в зимние периоды, читайте в материале информационного портала «Пронедра».

Как снизить расход топлива зимой на авто: простые советы водителям

Советы тем, кто желает снизить расход топлива на авто зимой:

старайтесь оставлять свой транспорт на ночь в теплых местах – в гараже либо на крытой платной стоянке. Двигателю будет требоваться по утрам намного меньше энергии для разогрева всех жидкостей до оптимальных температур;

не нужно прогревать силовой агрегат очень долго на холостом ходу. Лучше делать это по ходу движения машины на малых оборотах;

не следует использовать больше необходимого времени антиобледенители и автономные обогреватели;

отдавайте предпочтение оптимальным маршрутам, чтобы объезжать пробки;

используйте только то масло, которое производители рекомендуют для холодной погоды;

регулярно проверяйте давление в шинах.

Снижаем расход топлива автомобилем зимой: рекомендации опытных водителей

Опытные автовладельцы рекомендуют отказаться от использования аксессуаров, повышающих сопротивление воздуха. Например, это багажник, если он не нужен Вам ежедневно.

Всегда очищайте свое авто от лишнего снега (особенно это касается крыши). Помните: вес транспорта в таком случае больше.

Старайтесь парковаться в таких местах, чтобы лучи солнца днем обогревали кузов автомобиля.

Как снизить расход топлива зимой на гибридном авто?

Если у Вас электрический или гибридный автомобиль, то в периоды сильных морозов лучше не пользоваться автомобильными зарядками для телефонов, навигаторами и прочими электронными гаджетами, отмечают специалисты.

Кроме того, при движении в режиме, предусматривающем функционирование электродвигателя, желательно не включать на максимум печку отопления.

Владельцам гибридных авто и электромобилей рекомендуют также прибегать не к отоплению салона, а к электрическому обогреву сидений в тех случаях, когда на улице не сильный мороз.