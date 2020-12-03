Отменить бумажные отчеты учителям на дистанционке предложили в Госдуме

Учителя по-прежнему обязаны предоставлять в проверяющие инстанции данные, которые находятся в открытом доступе — на сайте школы или департамента образования.

При такой нагрузке времени на качественную подготовку к урокам не остаётся

Во время пандемии свободного времени у педагогов стало меньше, а новых проверок — больше, отмечает первый замглавы Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству и инициатор поправок о дебюрократизации учительского труда Ирина Рукавишникова. От каких отчётов хотят освободить учителей законодатели, сенатор рассказала «Парламентской газете».

- Ирина Валерьевна, первую редакцию законопроекта сенаторы и депутаты внесли по итогам Всероссийского опроса учителей, инициированного палатой регионов. С какими жалобами обращаются педагоги после перевода на дистанционное обучение?

- Опрос, в котором приняли участие более 50 тысяч педагогов из всех регионов, проходил весной 2019 года. Согласно его результатам, почти все учителя (94 процента) страдают от бюрократической нагрузки. В составленном педагогами рейтинге «ненужных» документов — фото- и видеоотчёты по внеклассным мероприятиям, подготовка статистических данных для министерств и ведомств и дублирование электронных документов. Неудивительно, что при такой нагрузке времени на качественную подготовку к урокам не остаётся.

Учителя по-прежнему обязаны предоставлять в проверяющие инстанции данные, которые находятся в открытом доступе — на сайте школы или департамента образования

Уверена, что во время пандемии законопроект об отмене отчётов для галочки не потерял своей актуальности. Сегодня учителя должны владеть определёнными навыками, которые требует новый формат обучения, следовательно, времени на подготовку к урокам они тратят гораздо больше, чем раньше. При этом бумажной нагрузки меньше не стало. К уже привычной рутине добавились новые проверки. Порой доходит до абсурда — преподаватель проводит урок в режиме онлайн. А вечером готовит письменный отчёт, где подробно описывает, чему он научил своих учеников и как с ними общался. Но ведь урок проходил на платформе, куда руководство тоже имеет доступ. Помимо этого, учителя по-прежнему обязаны предоставлять в проверяющие инстанции данные, которые находятся в открытом доступе — на сайте школы или департамента образования.

- И как вы намерены избавить педагогов от бумажного рабства?

- По отзывам учителей, сегодня в каждом муниципалитете существуют свои нормы отчётности. Мы считаем, что в решении этого вопроса требуется единый подход. Поэтому наш законопроект устанавливает прямой запрет для органов власти всех уровней запрашивать у школ информацию, которая уже размещена на официальном сайте образовательной организации. Правом устанавливать перечень форм отчётности для преподавателей мы предлагаем наделить Правительство РФ. Этот перечень должен быть закрытым. В идеале учителя должны вести всего четыре документа: электронный дневник, электронный журнал, календарно-тематический план и план урока.

- В Минпросвещения поддерживают предложенные вами меры дебюрократизации учительского труда? Какие изменения вошли в окончательную редакцию законопроекта?

- Отмечу, концептуальных замечаний из Правительства не поступало и к первому варианту законопроекта. Скорее их можно назвать техническими. Мы учли их в заново внесённом 26 ноября документе. Так, если в первой редакции предлагалось наделить правом устанавливать перечень обязательных для ведения учителем документов Минпросвещения, то теперь такой перечень должно определить своим постановлением Правительство РФ. Таким образом, концепция осталась прежней. Среди моих соавторов — депутаты Госдумы Михаил Тарасенко, Лариса Тутова, Елена Митина, Оксана Бондарь, Татьяна Касаева, Антон Гетта, Александр Шолохов и другие.

В Минпросвещения разделяют наши опасения, что избыточная нагрузка негативно сказывается на качестве образовательного процесса и психологическом климате в коллективе

В Минпросвещения разделяют наши опасения, что избыточная нагрузка негативно сказывается на качестве образовательного процесса и психологическом климате в коллективе. В письме за подписью замминистра просвещения Виктора Басюка (имеется в распоряжении «Парламентской газеты». — Прим. ред.) в профильном ведомстве выражают надежду, что работа по нормативному регулированию вопроса о снижении загрузки учителей будет осуществляться в тесном взаимодействии с законодателями.

Так что в этом вопросе мы единомышленники. Надеюсь, что и обе палаты парламента поддержат наши предложения, которые позволят разгрузить российских педагогов, чтобы у них осталось больше времени на самоподготовку, творчество и общение с учениками.

Источник: Парламентская газета