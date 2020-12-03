03.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Стиль жизни

Бутик Прованс: Дни рождения, свадьбы, корпоративы - воплотим любую вашу идею в жизнь

08:53 03.12.2020 Фото: Бутик цветов "Прованс"
0

Флорист подскажет вам по выбору цветов/оформлению, рассчитает стоимость, подберёт оптимальное время доставки!

% name% title
Сотрудничаем с вкуснейшим кондитером и праздничным агентством

Зима - пора ярких праздников! Дни рождения, свадьбы, корпоративы - Воплотим любую вашу идею в жизнь!

Достаточно просто прислать фото или текстовое описание задумки в Директ или WhatsApp +7 913 949 21 30

Флорист подскажет вам по выбору цветов/оформлению, рассчитает стоимость, подберёт оптимальное время доставки!

Сотрудничаем с вкуснейшим кондитером и праздничным агентством, а значит не нужно тратить много времени на заказ - все можно согласовать в одном месте и по приятной цене!

С любовью,
Прованс,  Бердск, ул. Ленина 25

ИП Хмелевская Е.А.

ОГРН 312548322800015, ИНН 544590055704

8(38341)2-11-31, 89130121318, 89139492130

Источник: Раздел Бутика цветов "Прованс" на сайте Весь Бердск

букеты подарки в Бердске сувениры цветы в Бердске Бутик цветов "Прованс"
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Уже придумали, что подарите близким на новый год?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

«Совсем как без рук»: не хватало Дзюбы «Зениту» в матче с «Брюгге»
09:35 03-12-2020
«Совсем как без рук»: не хватало Дзюбы «Зениту» в матче с «Брюгге»
Болеют на 30% реже: как астма защищает от COVID-19
09:30 03-12-2020
Болеют на 30% реже: как астма защищает от COVID-19
Задохнулись угарным газом и сгорели в ночном пожаре двое в Новосибирской области
09:24 03-12-2020
Задохнулись угарным газом и сгорели в ночном пожаре двое в Новосибирской области
«Ирландская роза» в Садовом центре Татьяны Переладовой
09:20 03-12-2020
«Ирландская роза» в Садовом центре Татьяны Переладовой
Красивые поздравления в стихах с Днем неизвестного солдата в России 3 декабря 2020 года
09:20 03-12-2020
Красивые поздравления в стихах с Днем неизвестного солдата в России 3 декабря 2020 года
Почему отказались лечить с туберкулезом и COVID-19 жителя Новосибирска? В Минздраве объяснили
09:15 03-12-2020
Почему отказались лечить с туберкулезом и COVID-19 жителя Новосибирска? В Минздраве объяснили
Жертвы космоса: Как профессия влияет на здоровье космонавтов и к чему стоит готовиться тем, кто мечтает о межзвездных путешествиях
09:00 03-12-2020
Жертвы космоса: Как профессия влияет на здоровье космонавтов и к чему стоит готовиться тем, кто мечтает о межзвездных путешествиях
БердскТранспортная реформа в Бердске - это слухи, заявил замминистра Новосибирской области Вячеслав Невежин
08:57 03-12-2020
Транспортная реформа в Бердске - это слухи, заявил замминистра Новосибирской области Вячеслав Невежин
Бутик Прованс: Дни рождения, свадьбы, корпоративы - воплотим любую вашу идею в жизнь
08:53 03-12-2020
Бутик Прованс: Дни рождения, свадьбы, корпоративы - воплотим любую вашу идею в жизнь
Бердск"Деньги отдайте детям и старикам": Встретила пикетом минтранс Новосибирской области против транспортной реформы активистка Наталья Слесарева в Бердске 1
08:51 03-12-2020