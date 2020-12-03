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Что изменилось в использовании материнского капитала с 2 декабря 2020 года

17:20 03.12.2020 Фото: pixabay
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Женщина, которая направила материнский капитал на формирование накопительной части пенсии, может отозвать средства маткапитала и направить их на другие цели.

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Такое время даётся, чтобы получатель маткапитала успел оформить документы, например, для покупки квартиры

Если владелец сертификата на материнский капитал сначала направит средства на формирование накопительной пенсии, а потом передумает и решит использовать их на другие цели, нужно будет подать заявление о распоряжении деньгами в течение шести месяцев после поступления отозванных средств на счёт Пенсионного фонда РФ. Соответствующий закон Совет Федерации одобрил 2 декабря.

Сейчас женщина, которая направила материнский капитал на формирование накопительной части пенсии, может отозвать средства маткапитала и направить их на другие цели: улучшение жилищных условий, образование детей, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Новый закон устанавливает шестимесячный срок после поступления отозванных средств, в течение которого женщина может обратиться с заявлением, чтобы деньги направили на одну из перечисленных целей или продлили срок подачи распоряжения деньгами. Такое время даётся, чтобы получатель маткапитала успел оформить документы, например, для покупки квартиры.

«Также предусматривается возможность повторного направления отозванных средств материнского капитала на формирование накопительной пенсии в случае отсутствия заявления о распоряжении ими», — пояснила сенатор Мария Львова-Белова, представляя документ.

Источник: Парламентская газета

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