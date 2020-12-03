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Как проиндексируют оклады гражданских госслужащих в 2021 году

11:41 03.12.2020 Фото: pixabay
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Сенаторы одобрили закон о приостановке до 1 января 2022 года действия нормы о ежегодной индексации окладов федеральных гражданских служащих.

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Сэкономленные средства направят в наиболее пострадавшие от пандемии сектора экономики

Сенаторы одобрили закон о приостановке до 1 января 2022 года действия нормы о ежегодной индексации окладов федеральных гражданских служащих.

Согласно действующему законодательству, размеры окладов по должностям федеральной гражданской службы ежегодно индексируются с учётом уровня инфляции. В соответствии с решениями президента предусматривается повышение размера окладов военнослужащих и приравненных к ним лиц, а вот в отношении денежного содержания гражданских служащих индексация в 2021 году не запланирована.

В связи с этими новыми поправками приостанавливается действие пунктов закона о государственной гражданской службе в РФ, подразумевающих ежегодную индексацию окладов гражданских госслужащих. Как отметил зампред Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Александр Карлин, сэкономленные средства направят в наиболее пострадавшие от пандемии сектора экономики.

Источник: Парламентская газета

госслужащие оклад оклад бюджетников отмена индексации
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