Как проиндексируют оклады гражданских госслужащих в 2021 году

Сенаторы одобрили закон о приостановке до 1 января 2022 года действия нормы о ежегодной индексации окладов федеральных гражданских служащих.

Сэкономленные средства направят в наиболее пострадавшие от пандемии сектора экономики

Сенаторы одобрили закон о приостановке до 1 января 2022 года действия нормы о ежегодной индексации окладов федеральных гражданских служащих.

Согласно действующему законодательству, размеры окладов по должностям федеральной гражданской службы ежегодно индексируются с учётом уровня инфляции. В соответствии с решениями президента предусматривается повышение размера окладов военнослужащих и приравненных к ним лиц, а вот в отношении денежного содержания гражданских служащих индексация в 2021 году не запланирована.

В связи с этими новыми поправками приостанавливается действие пунктов закона о государственной гражданской службе в РФ, подразумевающих ежегодную индексацию окладов гражданских госслужащих. Как отметил зампред Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Александр Карлин, сэкономленные средства направят в наиболее пострадавшие от пандемии сектора экономики.

Источник: Парламентская газета