10 лучших фильмов 2020 года назвал Time

Кадр из фильма "Мисс Свобода"

Кинокритик журнала Time Стефани Марик, попавшая в 2015-м в шорт-лист Пулитцеровской премии, опубликовала список лучших фильмов уходящего 2020 года. По ее словам, последние 12 месяцев, ввиду пандемии коронавируса, выдались странными для кино и кинематографа в целом.

10 место: "Билл и Тед" (Bill and Ted Face the Music)

Третья часть киносерии, первый фильм которой вышел на экраны в 1989-м. К своим ролям вновь вернулись Киану Ривз и Алекс Уинтерс – в очередной раз они сыграли друзей-раздолбаев, мечтающих изменить мир собственной музыкой. В прошлом задуманное осуществить не удалось. Сейчас, по прошествии большей части их жизни, все вокруг начинает рушиться: браки трещат по швам, отношения с собственными детьми хуже некуда. И вдруг на горизонте появляется некий пришелец из будущего: он напоминает, что времени написать ту самую песню остается все меньше. И если не рискнуть сейчас, то потом будет слишком поздно – вселенная прекратит свое существование. Тогда Билл и Тед решают отправиться в новое путешествие в поисках вдохновения, прихватив с собой своих дочерей.

9 место: "Мисс Свобода" (Miss Juneteenth)

Главная героиня – мать одиночка, проживающая со своей дочерью-подростком в пригороде Форт-Уэрта в штате Техас. Много лет назад она победа в местном конкурсе красоты для подростков – "Мисс июнь", наградой в котором являются стипендии для поступления в колледж. Решив обеспечить дочке хорошее будущее, женщина регистрирует ее на этот конкурс вопреки желанию девочки.

8 место: "Земля кочевников" (Nomadland)

Обладательница премии "Оскар" Фрэнсис МакДорманд в фильме китайского режиссера Хлои Чжао сыграла роль женщины по имени Ферн. Главной героине 60 лет. В США разразился экономический кризис, и Ферн, как и многие другие жители ее небольшого городка, осталась без работы. Она принимает спонтанное и сложное решение – собрать все свои вещи, погрузить их в фургон и поехать куда глаза глядят. Ферн станет одной из тех, кого называют "современными кочевниками", то есть людьми, путешествующими по стране в поисках лучшей жизни.

7 место: "Легенда о волках" (Wolfwalkers)

Главная героиня этого мультфильма, премьера которого состоялась на стриминговом сервисе appletv+, – девочка по имени Робин. Она только-только переехала с отцом-охотником в Ирландию, где ему предстоит истребить последнюю стаю волков, издревле считавшихся злыми животными. Сначала Робин хочет стать такой же отважной охотницей, как и ее отец, но после знакомства с местной девочкой Мэб она меняет свое мнение об окружающем мире.

6 место: "Эмма" (Emma)

Экранизация классического произведения Джейн Остин. События фильма разворачиваются в XIX веке. Провинциалке Эмме Вудхаус всего 21 год – она богата, мила и весьма красива. Ей кажется, что она хорошо разбирается в людях. Сделав определенные выводы, девушка решает, что никогда не выйдет замуж, а вместо этого будет заботиться об отце. Когда ее лучшая подруга встречает своего избранника и переезжает к нему, Эмма находит себе новую компаньонку – одинокую сироту Гарриет. Чтобы, как кажется Эмме, помочь новоиспеченной подруге найти свою любовь, девушка использует все свои знания и хитрости.

5 место: "Рок в влюбленных" (Lovers Rock)

Один из пяти фильмов режиссера Стива МакКуина, вошедших в альманах короткометражек, показанный в эфире британского телеканала BBC в ноябре 2020-го. В центре сюжета – история пары, познакомившейся на блюзовой вечеринке, проходившей в Западном Лондоне в 1980-х.

4 место: "Американская утопия" (David Byrne’s American Utopia)

Фильм-концерт режиссера Спайка Ли, посвященный американскому музыканту Дэвиду Бирну. Спайк Ли снял расширенный вариант бродвейской постановки альбома "Американская утопия". На сцене, помимо Бирна, присутствовали 12 музыкантов. Премьера документального фильма состоялась в сентябре на кинофестивале в Торонто, затем его показали в эфире телеканала HBO.

3 место: "Суд над чикагской семеркой" (The Trial of the Chicago 7)

Фильм режиссера и драматурга Аарона Соркина – того самого, который написал сценарии "Социальной сети", "Стива Джобса", "Западного крыла" и "Службы новостей". На этот раз Соркин обращается к событиям, произошедшим в США в 1968 году. Тогда в Чикаго мирная демонстрация против войны во Вьетнаме внезапно превратилась в кровавую стычку с силами правопорядка. Власти нашли семерых виновных, которых обвинили в заговоре против американского правительства.

2 место: "Коллектив" (Collective)

Эта документальная картина режиссера Александра Нанэу посвящена расследованию коррупции в системе здравоохранения Румынии. В одном из местных ночных клубов случился пожар – пострадали множество посетителей, однако не у всех полученные травмы были сопряжены с риском для жизни. Но внезапно и те, кто получил легкие ожоги, тоже начинают умирать.

1 место: "Первая корова" (First Cow)

Режиссер Келли Райхардт впервые представила эту картину на Берлинском фестивале в начале 2020 года. "Первая корова" – адаптация романа "Половина жизни" писателя Джонатана Рэймонда, с которым Райхардт работает уже не в первый раз (предыдущий их совместный фильм – "Венди и Люси" – вышел в 2008-м). Главные герои "Первой коровы" – повар, отправившийся в Орегон вместе с охотниками за мехами, и эмигрировавший в США китаец. Вместе им предстоит пройти сложный путь, полный опасностей. Получив в своё распоряжение корову и открыв в себе предпринимательские способности, герои пытаются закрепиться в новом для них мире.