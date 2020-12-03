"Деньги отдайте детям и старикам": Встретила пикетом минтранс Новосибирской области против транспортной реформы активистка Наталья Слесарева в Бердске

Наталья Слесарева снова вышла в пикет

Вышла на пикет против транспортной реформы сегодня утром, 3 декабря, активистка в Бердске Наталья Слесарева. Как сообщал "Курьер. среда. Бердск", сегодня утром состоялась проверка безмасочников на остановке "Универмаг". В числе проверяющих был и замминистра по транспорту и дорожному хозяйству Вячеслав Невежин. На транспоранте написано: "Деньги, предназначенные для транспортной реформы, направьте в больницы, детям и пожилым людям», «Сохраните старые маршруты! Они востребованы жителями нашего города», «Президент России за малый бизнес».

Активисты попробовали подойти к замминистру Невежину, но тот отказался от общения.

Подробности - в ближайшее время.