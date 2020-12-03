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"Деньги отдайте детям и старикам": Встретила пикетом минтранс Новосибирской области против транспортной реформы активистка Наталья Слесарева в Бердске

08:51 03.12.2020 Фото: Галины Панчевой
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Вячеслав Невежин приехал ради проверки безмасочников и транспортной реформы.

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Наталья Слесарева снова вышла в пикет
Сюжет: Транспортная реформа 2020-2021 в Бердске
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Транспортная реформа в Бердске - это слухи, заявил замминистра Новосибирской области Вячеслав Невежин"Деньги отдайте детям и старикам": Встретила пикетом минтранс Новосибирской области против транспортной реформы активистка Наталья Слесарева в БердскеЕщё 7 новостей

Вышла на пикет против транспортной реформы сегодня утром, 3 декабря, активистка в Бердске Наталья Слесарева. Как сообщал "Курьер. среда. Бердск", сегодня утром состоялась проверка безмасочников на остановке "Универмаг". В числе проверяющих был и замминистра по транспорту и дорожному хозяйству Вячеслав Невежин. На транспоранте написано: "Деньги, предназначенные для транспортной реформы, направьте в больницы, детям и пожилым людям», «Сохраните старые маршруты! Они востребованы жителями нашего города», «Президент России за малый бизнес».

Активисты попробовали подойти к замминистру Невежину, но тот отказался от общения.

Подробности - в ближайшее время.

Минтранс одиночное пикетирование транспортная реформа
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От редакции

Пикеты что-то изменят?

Аноним, 03 декабря 2020 09:16
НВР:
это лучше чем бездействие

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