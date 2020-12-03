Транспортная реформа в Бердске - это слухи, заявил замминистра Новосибирской области Вячеслав Невежин

По мнению чиновника высокого ранга, автобусы в городе ездят полупустые, а пустых маршруток на остановке - тьма.

Невежин ловил безмасочников

Утром 3 декабря на остановке "Универмаг" в Бердске состоялся рейд по ловле безмасочников. ""Охоту" на них объявил заместитель министра Новосибирской области по транспорту и дорожному хозяйству Вячеслав Невежин. После проведенного рейда он высказал СМИ свою позицию по грядущей транспортной реформе в Бердск.

- Это слухи. Обсуждается лишь оптимизация движения общественного транспорта в городе. Сейчас на остановке 6 маршруток, автобусы ездят полупустые, - сказал он.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", совсем недавно Бердск сотрясла новость о новой транспортной реформе, которая очень незаметно подобралась к городу. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в город зайдет госкорпорация ВЭБ.РФ, занимающаяся пассажирскими перевозками. Компания планирует создать единого оператора-перевозчика. Ему и достанется вся прибыль от бизнеса.

Реформу внедрят в Бердске после того, как местная власть примет предложение минтранса Новосибирской области. Город предоставил региональному министерству транспорта статистику по пассажирам, перевозкам, льготникам, дорожной инфраструктуре, общественному транспорту. Например, не все дороги в Бердске приспособлены для автобуса.

Чиновники предполагают, что если реформа окажется бесполезной или вредной, внедрять ее в городе не будут. И никто якобы не заставит. Дескать, учитывают не только фактор безопасности пассажирских перевозок, но и интересы бизнеса, работающего в этой отрасли. Но москвичам глубоко плевать на местные особенности, социальную напряженность и потерю работы бердчанами. Московскими бизнесменами движут деньги.

Подробности - в ближайшее время.