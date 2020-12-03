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Почему отказались лечить с туберкулезом и COVID-19 жителя Новосибирска? В Минздраве объяснили

09:15 03.12.2020 Фото: pixabay
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После инцидента администрация туберкулезной больницы связалась с россиянином и предложила госпитализацию.

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После инцидента администрация туберкулезной больницы связалась с россиянином и предложила госпитализацию.
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Болеют на 30% реже: как астма защищает от COVID-19Почему отказались лечить с туберкулезом и COVID-19 жителя Новосибирска? В Минздраве объяснилиЕщё 718 новостей

Министерство здравоохранения Новосибирской области проверило информацию о том, что пациента с коронавирусом и туберкулезом не приняли две больницы. Из объяснений, предоставленных руководством ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательского институт туберкулеза» Минздрава России и областной Новосибирской клинической туберкулезной больницы, следует, что при переводе пациента из одной медицинской организации в другую сотрудники этих организаций не согласовали свои действия, что и стало причиной инцидента.
Минздрав региона отмечает, что перевод пациентов в государственные медицинские организации, в том числе инфекционные госпитали, в соответствии с действующим приказом министерства здравоохранения Новосибирской области, должен быть предварительно согласован с принимающим медицинским учреждением. Руководителям НИИ туберкулеза и областной туберкулезной больницы дополнительно разъяснили порядок взаимодействия при переводе пациентов.

Следует отметить, что в областной Новосибирской клинической туберкулезной больнице развернуто специализированное инфекционное отделение для пациентов с туберкулезом и коронавирусной инфекцией на 20 коек. Администрация туберкулезной больницы после инцидента связалась с пациентом и его родственниками, мужчине предложили госпитализацию. Однако в назначенный день он в больницу не явился.

Минздрав Новосибирской области отмечает, что для транспортировки пациента службу скорой медицинской помощи не привлекали, в туберкулезную больницу мужчину доставил транспорт НИИ туберкулеза, забрал его из больницы тот же автомобиль.

коронавирус пандемия туберкулез
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