Почему отказались лечить с туберкулезом и COVID-19 жителя Новосибирска? В Минздраве объяснили

После инцидента администрация туберкулезной больницы связалась с россиянином и предложила госпитализацию.

Министерство здравоохранения Новосибирской области проверило информацию о том, что пациента с коронавирусом и туберкулезом не приняли две больницы. Из объяснений, предоставленных руководством ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательского институт туберкулеза» Минздрава России и областной Новосибирской клинической туберкулезной больницы, следует, что при переводе пациента из одной медицинской организации в другую сотрудники этих организаций не согласовали свои действия, что и стало причиной инцидента.

Минздрав региона отмечает, что перевод пациентов в государственные медицинские организации, в том числе инфекционные госпитали, в соответствии с действующим приказом министерства здравоохранения Новосибирской области, должен быть предварительно согласован с принимающим медицинским учреждением. Руководителям НИИ туберкулеза и областной туберкулезной больницы дополнительно разъяснили порядок взаимодействия при переводе пациентов.

Следует отметить, что в областной Новосибирской клинической туберкулезной больнице развернуто специализированное инфекционное отделение для пациентов с туберкулезом и коронавирусной инфекцией на 20 коек. Администрация туберкулезной больницы после инцидента связалась с пациентом и его родственниками, мужчине предложили госпитализацию. Однако в назначенный день он в больницу не явился.

Минздрав Новосибирской области отмечает, что для транспортировки пациента службу скорой медицинской помощи не привлекали, в туберкулезную больницу мужчину доставил транспорт НИИ туберкулеза, забрал его из больницы тот же автомобиль.