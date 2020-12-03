Задохнулись угарным газом и сгорели в ночном пожаре двое в Новосибирской области

Пожары зачастую носят жизни людей

3 декабря в 0:38 (местного) в г. Тогучин, ул. Деповская, д. 17 пожар в частном жилом доме. Около часа ночи в ходи тушения обнаружены двое погибших (мужчина и женщина). По данному факту СУ СКР по Новосибирской области проводит доследственную проверку. Личность мужчины установлена, 1959 г.р. Личность женщины устанавливается. Предварительная причина смерти погибших- отравление угарным газом. Однако точная причина будет установлена в ходе проведения судебно-медицинской экспертизы. Предварительная причина возгорания- неисправность печного отопления. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.