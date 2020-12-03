3 декабря в 0:38 (местного) в г. Тогучин, ул. Деповская, д. 17 пожар в частном жилом доме. Около часа ночи в ходи тушения обнаружены двое погибших (мужчина и женщина). По данному факту СУ СКР по Новосибирской области проводит доследственную проверку. Личность мужчины установлена, 1959 г.р. Личность женщины устанавливается. Предварительная причина смерти погибших- отравление угарным газом. Однако точная причина будет установлена в ходе проведения судебно-медицинской экспертизы. Предварительная причина возгорания- неисправность печного отопления. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Задохнулись угарным газом и сгорели в ночном пожаре двое в Новосибирской области
09:24 03.12.2020
Предварительная причина возгорания- неисправность печного отопления.
Спасибо за ваш голос
От редакции
Сколько можно?
«Совсем как без рук»: не хватало Дзюбы «Зениту» в матче с «Брюгге»
09:35 03-12-2020
Болеют на 30% реже: как астма защищает от COVID-19
09:30 03-12-2020
«Ирландская роза» в Садовом центре Татьяны Переладовой
09:20 03-12-2020
Красивые поздравления в стихах с Днем неизвестного солдата в России 3 декабря 2020 года
09:20 03-12-2020
Почему отказались лечить с туберкулезом и COVID-19 жителя Новосибирска? В Минздраве объяснили
09:15 03-12-2020
Жертвы космоса: Как профессия влияет на здоровье космонавтов и к чему стоит готовиться тем, кто мечтает о межзвездных путешествиях
09:00 03-12-2020
БердскТранспортная реформа в Бердске - это слухи, заявил замминистра Новосибирской области Вячеслав Невежин
08:57 03-12-2020
Бутик Прованс: Дни рождения, свадьбы, корпоративы - воплотим любую вашу идею в жизнь
08:53 03-12-2020