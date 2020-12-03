03.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Политика

Покидает пост главы «Роснано» Чубайс. Кому предложил должность Путин?

09:54 03.12.2020 Фото: kremlinrus.ru
1

Компания занимается реализацией государственной политики по развитию наноиндустрии.

% name% title
С 2008 года пост главы «Роснано» занимает Анатолий Чубайс

Владимир Путин предложил возглавить "Роснано" первому зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову, пишет РИА Новости. "Вы знаете, что вам предлагается возглавить одну из крупнейших наших структур развития – "Роснано". Это без всякого преувеличения одно из ключевых направлений развития не только для России, но и всей мировой экономики", - сказал Путин в ходе встречи. Президент отметил, что госкорпорация в целом "сделала не мало", однако есть проблемные вопросы.

"Роснано" – российская компания, созданная в 2011 году путем реорганизации госкорпорации "Российская корпорация нанотехнологий". Компания занимается реализацией государственной политики по развитию наноиндустрии. С 2008 года главой корпорации был Анатолий Чубайс. На прошлой неделе источники РБК сообщали, что Чубайсу предложили новую работу в рамках реформы институтов развития, а основным кандидатом на посту главы компании является Сергей Куликов.

очень много денег технологии топ-менеджер Сергей Куликов Анатолий Чубайс
Мнение читателей
0
0
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Хороший выбор?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

"Дном пропасти" назвал слова постпреда Украины в ООН Баальбек
11:15 03-12-2020
БердскНашли мертвого мужчину около кладбища Бердска
11:03 03-12-2020
Нашли мертвого мужчину около кладбища Бердска
Жестоко убила подругу и ее 4-летнюю дочь учительница физкультуры
11:00 03-12-2020
Жестоко убила подругу и ее 4-летнюю дочь учительница физкультуры
БердскПрощаемся с кариесом раз и навсегда!
10:57 03-12-2020
Прощаемся с кариесом раз и навсегда!
Мощный взрыв: Шестая за год авария на магистрали Газпрома
10:57 03-12-2020
Мощный взрыв: Шестая за год авария на магистрали Газпрома
Ребёнок потерял фитнес браслет Xiaomi MSB 5 чёрный в лицее N6 на Южном
10:55 03-12-2020
Ребёнок потерял фитнес браслет Xiaomi MSB 5 чёрный в лицее N6 на Южном
БердскКого назначил губернатор Травников выбирать мэра Бердска в 2020 году? Список
10:53 03-12-2020
Кого назначил губернатор Травников выбирать мэра Бердска в 2020 году? Список
Лунный календарь покупки недвижимости в декабре 2020 года
10:50 03-12-2020
Лунный календарь покупки недвижимости в декабре 2020 года
БердскЗимнее расписание электричек Новосибирск – Бердск – Новосибирск
10:47 03-12-2020
Зимнее расписание электричек Новосибирск – Бердск – Новосибирск
Спецрейсом вывезли 23 депортированных жителя России из США
10:45 03-12-2020
Спецрейсом вывезли 23 депортированных жителя России из США