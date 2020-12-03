Покидает пост главы «Роснано» Чубайс. Кому предложил должность Путин?

С 2008 года пост главы «Роснано» занимает Анатолий Чубайс

Владимир Путин предложил возглавить "Роснано" первому зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову, пишет РИА Новости. "Вы знаете, что вам предлагается возглавить одну из крупнейших наших структур развития – "Роснано". Это без всякого преувеличения одно из ключевых направлений развития не только для России, но и всей мировой экономики", - сказал Путин в ходе встречи. Президент отметил, что госкорпорация в целом "сделала не мало", однако есть проблемные вопросы.

"Роснано" – российская компания, созданная в 2011 году путем реорганизации госкорпорации "Российская корпорация нанотехнологий". Компания занимается реализацией государственной политики по развитию наноиндустрии. С 2008 года главой корпорации был Анатолий Чубайс. На прошлой неделе источники РБК сообщали, что Чубайсу предложили новую работу в рамках реформы институтов развития, а основным кандидатом на посту главы компании является Сергей Куликов.