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Около 70 млн деревьев высадили в ходе экологических акций в 2020 году в России. Кто помогал восстановить лес?

10:15 03.12.2020 Фото: pixabay.com
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Акции объединили многие добровольческие организации.

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Около 70 млн деревьев высадили в 2020 году в России в ходе экологических акций

Около 70 млн деревьев посадили в 2020 году добровольцы с помощью лесников в ходе двух акций "Сад памяти" и "Сохраним лес". Об этом сообщает пресс-центр акции "Сохраним лес".

"Весной участники международной акции "Сад памяти" высадили 27 млн деревьев. А в рамках всероссийской акции "Сохраним лес", которой удалось объединить людей практически всех возрастов и профессий, только за три месяца было высажено около 42 млн деревьев. Это масштабный вклад в экологию наших людей", - заявила генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина, чьи слова приводятся в сообщении.

При этом масштабные акции в рамках национального проекта "Экология" объединили многие добровольческие организации. На высадки выходили члены Всероссийского общества охраны природы, общественного движения "Волонтеры-Экологи", всероссийской организации волонтеров-экологов "Делай!", "Волонтеры Победы", Всероссийский студенческий корпус спасателей и другие.

"Лесовосстановление должно стать модным трендом для жителей страны - с понятными механизмами и доступными алгоритмами действий. Высадка деревьев может стать неким семейным событием выходного дня, наравне с посещением парка аттракционов или катанием на лыжах", - считает заместитель руководителя исполкома ОНФ Игорь Кастюкевич.

Акция "Сохраним лес" прошла во второй раз в России, она организована Минприроды России, Рослесхозом, Всероссийским обществом охраны природы при поддержке "Молодежки ОНФ" в качестве ответа на масштабные лесные пожары. В следующем году акцию планируется продолжить. Сохранение лесов является одной из целей нацпроекта "Экология". Предусматривается восстановление всех площадей вырубленных и погибших лесов, а также сокращение ущерба от лесных пожаров в три раза к 2024 году.

Источник: ТАСС

высадка деревьев экологическая акция
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