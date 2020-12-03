Поторопились: Нашли новую бригаду поваров из-за заболевших COVID-19 в школе №10 Бердска. Карантина нет?

Дошло до того, что некому было работать, а без горячего питания мы не можем обучать детей, рассказала директор школы Татьяна Чуркина. Но руководство нашло решение проблемы. Как теперь работает школа №10?

Хотели закрыть школу №10 в пандемию в Бердске

Хотели закрыть на карантин и перевести на дистанционное обучение школу №10 Бердска 2 декабря. Напомним, закрыли школу №10 в Бердске, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Учителя в чатах классов разослали информацию о переводе на дистанционку с 3 декабря по 11 декабря. Но директор школы Татьяна Чуркина не подтвердила информацию "Курьер. Среда. Бердск", отметила, что пока официальной бумаги нет. Что произошло в тот день Татьяна Валерьевна рассказала 3 декабря. Она отметила, что причиной стала заболеваемость среди работников столовой.

- В связи с обнаружением COVID-19 у работника школы с 03.12.20 по 11.12.20 переходим на дистанционное обучение, - сообщали учителя.

- У нас стали болеть работники столовой. Дошло до того, что некому было работать, а без горячего питания мы не можем обучать детей. После того как мы обсудили проблему, была распространена информация о дистанционном обучении. Работники школы просто поторопились, - сказала Татьяна Чуркина 3 декабря "Курьер. Среда. Бердск".

Решить проблему помогли коллеги Татьяны Валерьевны - подключилось управление образования, заведующие детских садов. Собран бригада работников кухни из детских садов из 5 человек, как этого требуют правила. Дети обеспечены горячим питанием и обучение ведется в прежнем режиме. На дистанционке остаются только с 6 по 10 классы.

- Я выражаю большую благодарность за помощь моим коллегам. Они помогли нам справиться с ситуацией, подключились для ее решения. Я очень признательна, - сказала Татьяна Валерьевна.

Бригада из поваров детских садов будет работать до того, как работники столовой школы №10 выйдут с больничных.