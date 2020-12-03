Ракета "Союз-2" со спутниками "Гонец" стартовала с Плесецка

Как уточнили в Минобороны, ракета взята на сопровождение наземными средствами ВКС.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" со спутниками связи "Гонец-М" и аппаратом в интересах российского военного ведомства стартовала с космодрома Плесецк, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с блоком космических аппаратов низкоорбитальной коммерческой системы спутниковой связи "Гонец-М" и космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - отметили в военном ведомстве.

Ракета стартовала в 04:14 мск с пусковой установки № 3 площадки №43 Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области.

Как уточнили в Минобороны, все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения "Союз-2.1б" прошли в штатном режиме. "Наземные средства Космических войск ВКС осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя", - добавили в ведомстве.

Ракета "Союз-2.1б" взята на сопровождение наземными средствами ВКС, сообщили в Минобороны. "Стартовавшая в 04:14 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области ракета космического назначения "Союз-2.1б" в 04:16 мск принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС", - сказали в ведомстве.

Космическая головная часть, включающая разгонный блок "Фрегат", спутники "Гонец-М" и аппарат в интересах Минобороны, отделилась от третьей ступени ракеты "Союз-2.1б", сообщили в Минобороны. "Космическая головная часть ракеты "Союз-2.1б" в составе разгонного блока "Фрегат", блока космических аппаратов (КА) системы спутниковой связи "Гонец-М" и космического аппарата, запущенного в интересах Минобороны России, в расчетное время 04:24 мск штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя", - отметили в военном ведомстве.

Это шестой пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2" с космодрома Плесецк в 2020 году. Предыдущий пуск был успешно проведен 25 октября 2020 года.

"Гонец" - российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи, предназначена для глобального обмена информацией с подвижными и стационарными объектами, а также для организации каналов ретрансляции в различных целях.