Вечеринки под запретом: Проверят работающие магазины и рестораны в ночь на Новый год 2021 чиновники и МВД Бердска

"Сотрудниками полиции проводятся такие мероприятия. Насколько я знаю, там есть уже наказание привлеченное к административной ответственности", - сообщил Максим Шиляев.

Более полутора тысяч организаций проверено в период пандемии в Новосибирской области

Как сообщил "Курьер. Среда. Бердск" на оперативном штабе со СМИ специалист отдела промышленности, торговли и развития предпринимательства администрации Бердска Максим Шиляев, введены дополнительные требования по проведению мероприятий в Новый год и юбилейные праздники.

- Губернатором Новосибирской области Травниковым было принято решение о продлении ограничительных мер по защите граждан до 31 марта 2021 года. Данное решение внесено в постановление №43 от 27.03.2020. Кроме этого введены дополнительные требования по проведению мероприятий, в том числе посвященных новогодним праздникам, юбилеям и памятным датам в период по 15 мая 2021 года. Обеспечение услуг общественного питания должно проводиться с соблюдением условий присутствия в зале обслуживания одного посетителя на 4 кв. метра. В зале должно находится не более 50-ти человек. Соблюдения этих правил будут на контроле, в том числе предприятий промышленности и торговли. Я думаю и отдел полиции будет обращать на это внимание поэтому рекомендуем настоятельно соблюдать эти правила. При поступлении обращений в администрацию Бердска или сообщением в дежурную часть МВД, информация будет отрабатываться. Рейды будут,- заявил Максим Шиляев, сегодня, 3 декабря.

Также сотрудниками администрации Бердска продолжаются рейдовые мероприятия совместно с Роспотребнадзором по соблюдению мер предписанным мероприятиям промышленности и торговли. За текущий период проведено 63 мероприятия из которых проверели 224 организации: магазинов - 135, общепитов - 49, предприятия по оказанию бытовых услуг - 49. В ходе мероприятий выявлено 36 грубых нарушения. Из которых по 20-ти материалам судом принято решение наказания, из них два-приостановление деятельности, три-штрафы в размере 50 тысяч рублей. 17 штрафов выписали в размере 25 тысяч рублей. Два штрафа в размере 1000 рублей. Вынесено одно предупреждение. Также вынесено 7 предписаний о проведении деятельности дополнительных санитарных мероприятий по распространению инфекции. На текущий момент четыре в работе. Два материала будут направлены в суд для принятия решения.

Напомним, что приостановление деятельности было произведено в мае в киоске "Шаурм-мастер" и кафе "Восточная кухня".

На данный момент судом принимаются решения о наказании с привлечении административной ответственности в в виде штрафа 25 тысяч рублей.

Что касается запрета на работу общепита в ночное время в Бердске, то Максим Шиляев заявил, что такими вопросами занимается полиция.

- Администрацией Бердска такие мероприятия не проводятся. В то же время предоставленная информация по общепитам, которые возможно по графику ранее работали после 24 часов будет передана в ОМВД по Бердску. Сотрудниками полиции проводятся такие мероприятия. Насколько я знаю, там есть уже наказание привлеченное к административной ответственности,- отметил Максим Шиляев.