Будет ли выплата 10 000 рублей семьям с детьми в декабре 2020, ответили в ПФР

"То, что мы пережили весной 2020-го - это большие потери. Люди не смогли оправиться от этого. Эти деньги никогда бы не были лишними. Если взять среднее население, где есть двое, трое детей — выплата бы значительно помогла семьям", - считает Елена Чуль.

Мамы достойны поддержки от государства

Выплатят ли 10 000 рублей от президента России Владимира Путина в декабре 2020. С таким вопросом обращаются в "Курьер. среда. Бердск" жители всей страны. Как сообщалось ранее, слово о выплате на федеральном уровне замолвили депутаты Сергей Миронов и Олег Шеин. Сам же Владимир Владимирович не делал официальных заявлений.

В пандемию коронавируса финансовую поддержку получили семьи с детьми от 3 до 16 лет в июне 2020 года. В июле того же года деньги выдали всем детям от рождения до 16 лет. На одного ребенка — 10 000 рублей. Тогда по 10 000 рублей получили более 395 000 новосибирских семей на 543 000 детей. Сумма поддержки по региону составила более 11,3 млрд рублей. В том числе более 500 млн руб. выплачено бердским семьям. А это 50 000 детей.

Россияне ждали поддержки от государства перед 1 сентября — нужно было готовить детей к школе. Но так ее и не дождались.

В беседе с "Курьер. Среда. Бердск" мнением о выплате 10 000 рублей поделилась руководитель отделения ПФР Бердска Елена Чуль 2 декабря. В словах Елены Николаевны выражена позиция не только начальника, но и мамы, бабушки.

- Пока что никаких заявлений о выплате не было. Правительство не просто так принимает определенные решения по поводу выплат. Для начала нужно провести анализ, на какое количество детей, к примеру, нужно произвести выплату. Выборки проводятся заранее. Но пока таких указаний не было на сегодняшний день. И предположений на этот счет нет, - сказала Елена Чуль.

По мнению Елены Николаевны, поддержка в виде 10 000 рублей на ребенка оказалась бы не лишней семьям с детьми к Новому году:

- Наши получатели называли выплату «ковидной». И не просто так. Это была огромная поддержка для семей с детьми. По публикациям в СМИ видно, что безработица имеет место быть. Но сегодня нет полной изоляции промышленности, среднего бизнеса. То, что мы пережили весной 2020-го - это большие потери. Люди не смогли оправиться от этого. Эти деньги никогда бы не были лишними. Если взять среднее население, где есть двое, трое детей — выплата бы значительно помогла семьям. Если выдавать, то ограничивать не надо. Было только на уровне разговоров, что деньги нужно выплатить и детям, которым исполнилось 18 лет. Но мы видим, что ребенку 18 лет, а он в школе. И таких детей много. Это мое мнение, если уж платить деньги, то детям от 0 до 18 лет, - считает Елена Чуль.

Также она ответила на вопрос — нужно ли платить деньги выборочно, только тем семьям, которые нуждаются в деньгах, являются малоимущими:

- Нуждающиеся — это понятие растяжимое. Здесь нужно брать уровень социальной защиты, где есть многодетные семьи или с низкими доходами. Но под этот критерий могут попасть не все семьи с детьми, которые бедствуют. Если уж платить деньги, то всем ребятишкам. И это мы говорим о федеральных программах. Существуют ведь и региональные. Например, если семья не считается малоимущей, то мамочки получают по 60 рублей на ребенка после полутора лет. И если сказать, что они по каким-то критериям не попадают в категорию нуждающихся, это не значит, что им не нужно выплачивать 10 000 рублей на ребенка.