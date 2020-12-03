Чудесные поздравления с введением во храм Пресвятой Богородицы в стихах 4 декабря 2020 года

4 декабря православный мир отмечает очень важный церковный праздник — Введение во храм Богородицы.

Введение во храм Пресвятой Богородицы - 4 декабря 2020 года

4 декабря 2016 года верующие будут отправлять друг другу поздравления с введением во храм Пресвятой Богородицы. Почему Церковь празднует этот день? Как поздравить близких?

Как поздравить с Введением во храм Пресвятой Богородицы: в стихах и СМС

О празднике Введение во храм Пресвятой Богородицы

Предание рассказывает нам историю Пресвятой Богородицы. Родители Девы Марии, праведные Иоаким и Анна, молясь о разрешении неплодства, дали обет — их ребенок посвятит себя служению Богу. Пресвятой Деве исполнилось три года, когда родители решили — пришло время исполнить обещание. Пречистую Марию привели в Иерусалимский храм.

Первосвященник и другие священники встретили Пресвятую Богородицу. Укрепляемая Господом Пресвятая Дева преодолела высокие ступени в храм, а первосвященник, направляемый Господом, ввел Деву Марию в Святое святых, куда сам ходил лишь раз в год с очистительной жертвенной кровью. Для присутствующих в храме в тот день это событие стало удивительным. Празднует день введения во храм и вся христианская Церковь.

Праведные Иоаким и Анна, поручив ребенка воле Господа. Пресвятая Дева же осталась в храме. Земная жизнь Богородицы покрыта завесой тайны.

«Если бы кто спросил меня, — говорил блаженный Иероним, — как проводила время юности Пресвятая Дева, — я ответил бы: то известно Самому Богу и Архангелу Гавриилу, неотступному хранителю Ее».

Священное Предание говорит лишь о том, что в годы пребывания Пречистой Девы в Иерусалимском храме она жила среди благочестивых дев, читала Священное Писание, молилась Господу.

В воспоминание о первом дне Девы Марии в храме верующие пишут друг другу поздравления с введением во храм Пресвятой Богородицы, а святая царица Елена построила храм в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы. Этот праздник — обетование Святого пришествия Христа.

Поздравления с Введение во храм Пресвятой Богородицы: стихи и СМС

Если вы хотите отправить поздравление с введением во храм Пресвятой Богородицы, обратите внимание на стихи и СМС, которые мы собрали для читателей:

***

С утра церкви службу правят,

В славный праздник православный —

Введение во храм Пресвятой Богородицы,

Давайте же все вместе помолимся,

За здоровье близких и родных,

И головы склонив к лику святых,

Очистим наши души, от завести и зла,



Чтоб жить во имя мира и добра.

***

День введения во храм

Богородицы Марии —

Он напоминает нам

То, как жили встарь святые,

Господу обет был дан,

Свою дочку передали



В руки Божьи, в Божий храм,Слово верное сдержали!

***

В Днем введения во храм

Богородицы Святой!

Пусть легко живется Вам,

И в душе царит покой!

Пусть во всем поможет Бог,



Будут близкие ценить.Счастья Вам большой кусок,Чтоб ни капли не тужить!

***

В этот день Мария вошла в Храм,

Этим она близкой стала к Богу.

Так пускай она подарит Вам

Жизни лишь счастливую дорогу.

Сохранит от горестей и бед,

От проблем, и от дурного слова.

Также пусть поможет Вам Завет

Быть всегда счастливым(ой) и здоровым(ой).

***

В день святой и праздничный,

В лучший сей денёк

Дарим миру радостный,



Добрый поздравок!

Слушай, Богородице,

Славу уст людских!

Каждый нынче молится,

Произносит стих:

Славься, неневестная,

Давшая покров,

И во всей окрестности —



Звон колоколов!

И сияет радужно

Свет любви в глазах,

И поют нам ангелы

О счастливых днях!

***

Молюсь я Богородице Святой,

Прошу здоровья своим близким,



Сегодня поздравляю всех,С введением во храм Пречистой.

Желаю радости, добра,

Из сердца выбросить обиды,

Сходите в церковь и тогда,

Почувствуете смысл жизни.

***

Введение во храм Марии Девы —



Великий день, и это знаем все мы,Отец да мать ее в храм Божий привели,И свой обет тем самым свято соблюли.Вы посетите, люди, церковь в этот день,И не коснется вас тогда тревоги тень,Своих детей с собою тоже приведите,Спасенье, счастье там свое опять найдите!

***

Данный Богу обет сдержали,

Иоаким и Анна свой,

В Храм отвели Марию,

Богородицы путь такой:

Легко преодолела ступени,

Ведущие, в таинство таинств,

Её житие было сакральным,

Загадка оно и сейчас.

Сегодня Её вспоминаем в молитве,

Очищая мысли и душу!

За помощью часто к ней обращаясь,

В жару или зимнюю стужу.

Источник: pravmir.ru