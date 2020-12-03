Чудесные поздравления с введением во храм Пресвятой Богородицы в стихах 4 декабря 2020 года

4 декабря 2016 года верующие будут отправлять друг другу поздравления с введением во храм Пресвятой Богородицы. Почему Церковь празднует этот день? Как поздравить близких?
Как поздравить с Введением во храм Пресвятой Богородицы: в стихах и СМС
О празднике Введение во храм Пресвятой Богородицы
Предание рассказывает нам историю Пресвятой Богородицы. Родители Девы Марии, праведные Иоаким и Анна, молясь о разрешении неплодства, дали обет — их ребенок посвятит себя служению Богу. Пресвятой Деве исполнилось три года, когда родители решили — пришло время исполнить обещание. Пречистую Марию привели в Иерусалимский храм.
Первосвященник и другие священники встретили Пресвятую Богородицу. Укрепляемая Господом Пресвятая Дева преодолела высокие ступени в храм, а первосвященник, направляемый Господом, ввел Деву Марию в Святое святых, куда сам ходил лишь раз в год с очистительной жертвенной кровью. Для присутствующих в храме в тот день это событие стало удивительным. Празднует день введения во храм и вся христианская Церковь.
Праведные Иоаким и Анна, поручив ребенка воле Господа. Пресвятая Дева же осталась в храме. Земная жизнь Богородицы покрыта завесой тайны.
«Если бы кто спросил меня, — говорил блаженный Иероним, — как проводила время юности Пресвятая Дева, — я ответил бы: то известно Самому Богу и Архангелу Гавриилу, неотступному хранителю Ее».
Священное Предание говорит лишь о том, что в годы пребывания Пречистой Девы в Иерусалимском храме она жила среди благочестивых дев, читала Священное Писание, молилась Господу.
В воспоминание о первом дне Девы Марии в храме верующие пишут друг другу поздравления с введением во храм Пресвятой Богородицы, а святая царица Елена построила храм в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы. Этот праздник — обетование Святого пришествия Христа.
Поздравления с Введение во храм Пресвятой Богородицы: стихи и СМС
Если вы хотите отправить поздравление с введением во храм Пресвятой Богородицы, обратите внимание на стихи и СМС, которые мы собрали для читателей:
***
С утра церкви службу правят,
В славный праздник православный —
Введение во храм Пресвятой Богородицы,
Давайте же все вместе помолимся,
За здоровье близких и родных,
И головы склонив к лику святых,
Очистим наши души, от завести и зла,
***
День введения во храм
Богородицы Марии —
Он напоминает нам
То, как жили встарь святые,
Господу обет был дан,
Свою дочку передали
Слово верное сдержали!
***
В Днем введения во храм
Богородицы Святой!
Пусть легко живется Вам,
И в душе царит покой!
Пусть во всем поможет Бог,
Счастья Вам большой кусок,
Чтоб ни капли не тужить!
***
В этот день Мария вошла в Храм,
Этим она близкой стала к Богу.
Так пускай она подарит Вам
Жизни лишь счастливую дорогу.
Сохранит от горестей и бед,
От проблем, и от дурного слова.
Также пусть поможет Вам Завет
Быть всегда счастливым(ой) и здоровым(ой).
***
В день святой и праздничный,
В лучший сей денёк
Дарим миру радостный,
Слушай, Богородице,
Славу уст людских!
Каждый нынче молится,
Произносит стих:
Славься, неневестная,
Давшая покров,
И во всей окрестности —
И сияет радужно
Свет любви в глазах,
И поют нам ангелы
О счастливых днях!
***
Молюсь я Богородице Святой,
Прошу здоровья своим близким,
С введением во храм Пречистой.
Желаю радости, добра,
Из сердца выбросить обиды,
Сходите в церковь и тогда,
Почувствуете смысл жизни.
***
Введение во храм Марии Девы —
Отец да мать ее в храм Божий привели,
И свой обет тем самым свято соблюли.
Вы посетите, люди, церковь в этот день,
И не коснется вас тогда тревоги тень,
Своих детей с собою тоже приведите,
Спасенье, счастье там свое опять найдите!
***
Данный Богу обет сдержали,
Иоаким и Анна свой,
В Храм отвели Марию,
Богородицы путь такой:
Легко преодолела ступени,
Ведущие, в таинство таинств,
Её житие было сакральным,
Загадка оно и сейчас.
Сегодня Её вспоминаем в молитве,
Очищая мысли и душу!
За помощью часто к ней обращаясь,
В жару или зимнюю стужу.
Источник: pravmir.ru