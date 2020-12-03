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Выходные дни января 2021: Кому заплатят в двойном размере за праздничные дни в январе 2021 года

16:20 03.12.2020 Фото: pixabay
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Каникулы будут продолжаться в январе следующего года на два дня дольше, чем было в уходящем году.

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В январе 31 день: 15 – рабочих и 16 – выходных

В январе наступающего 2021 года россиянам предстоит отдых в период с 1-го по 10-е число включительно. До 8-го января будут новогодние каникулы, а 9-е и 10-е – это суббота и воскресенье. Отразится ли столь продолжительный отдых на зарплатах россиян, и какие праздничные дни в январе 2021-го оплачиваются в двойном размере, читайте в материале информационного портала «Пронедра».

Каникулы будут продолжаться в январе следующего года на два дня дольше, чем было в уходящем году.

Утвержден следующий график:

  • 1 января – Новый год (государственный праздник). Нерабочий день по Трудовому кодексу России (ТК РФ);
  • 2 – 6 января – новогодние каникулы. Официально установленные выходные в соответствии с ТК РФ;
  • 7 января – Рождество Христово. «Красный день» в календаре (государственный праздник);
  • 8 января – новогодние каникулы;
  • 9 января – выходной (суббота);
  • 10 января – выходной (воскресенье).

Нормы рабочего времени в январе 2021 года

В январе 31 день: 15 – рабочих и 16 – выходных. Нормы часов по производственному календарю выглядят так:

  • 40-часовая рабочая неделя – 120 часов;
  • 36-часовая рабочая неделя – 108 часов;
  • 24-часовая рабочая неделя – 72 часа.

Как оплачиваются праздничные новогодние выходные в январе 2021 года

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Оклады российских граждан останутся прежними. Этот момент регламентирован ст. 112 ТК РФ. В ней говорится, что нерабочие праздничные дни в течение календарного месяца не должны становиться основанием для снижения оплаты труда сотрудникам.

Тем, кто работает на сдельной оплате, полагаются дополнительные вознаграждения за праздничные и выходные дни, если их не привлекали к работе в данный период. Суммы и порядок выплат предусматривают коллективные договоры и трудовые соглашения, а также приказы по предприятиям и прочая внутренняя документация.

Какие праздничные дни в январе 2021 года оплачиваются в двойном размере в России: что предусматривает ТК РФ

Вызов сотрудников на работу в их законные выходные допустим исключительно с письменного их согласия. Исключение составляют:

  • катастрофы;
  • производственные аварии;
  • стихийные бедствия или их предотвращение;
  • устранение последствий аварий и катастроф.

В таких случаях как новогодние праздники, так и официально установленные выходные дни должны оплачиваться в двойном размере. На двойную оплату сотрудникам можно рассчитывать также и в случаях, когда они работают в выходные.

Если Вы отработали только часть праздничного дня, то оплату будут начислять почасово. Тем, кто получает оклады, начисляют величину ставок, если трудовая деятельность в праздничный день проходила в рамках месячной нормы рабочего времени.

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