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"Речи нет о монополистах из Москвы": Зачем нужна транспортная реформа в Бердске, ответил замминистра Вячеслав Невежин

10:33 03.12.2020, Галина Панчева Фото: Галины Панчевой
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Все заинтересованы в том, чтобы работали местные перевозчики, поэтому те заявления, которые были сделаны, не имеют никаких оснований.

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По словам замминистра Вячеслава Невежина, на остановке скапливается слишком много пассажирского транспорта
Сюжет: Транспортная реформа 2020-2021 в Бердске
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"Речи нет о монополистах из Москвы": Зачем нужна транспортная реформа в Бердске, ответил замминистра Вячеслав НевежинТранспортная реформа в Бердске - это слухи, заявил замминистра Новосибирской области Вячеслав НевежинЕщё 8 новостей

После рейда в общественном транспорте по проверке масочного режима, проходившего на остановке «Универмаг» ранним утром 3 декабря в Бердске, высказал свою позицию по грядущей транспортной реформе замминистра Новосибирской области по транспорту и дорожному хозяйству Вячеслав Невежин.

-Никакой речи о принятии решения нет. Это всего лишь проработка оптимизации транспортной системы Бердска, которая направлена, в первую очередь, на удобство пассажиров, - подчеркнул Вячеслав Невежин.

В ходе рейда можно было увидеть, что на остановке находится пять-шесть транспортных средств — они просто не помещаются на остановочной платформе, отметил замминистра.

-Я понимаю, что пассажирам удобен трехминутный интервал, но недопустимо нахождение на остановочной площадке одновременно пяти-шести единиц. Это и нарушение движения безопасности и увеличение нагрузки на улично-дорожную сеть. При этом половина транспортных средств везут одного-двух пассажиров. Это, соответственно, расходы предприятий, далеко не оптимальное использование ресурсов, в том числе и топлива. С водителями дефицит определенный есть. Поэтому мы сейчас прорабатываем маршрутную сеть Бердска. Ни о какой транспортной реформе пока речь не идет. Все сообщения в прессе — это прогрев ситуации, не имеющий под собой никаких оснований. Речь идет пока только об оптимизации. Мы просто смотрим цифры и анализируем. Речь не идет о вхождении сюда каких-то монополистов из Москвы. Мы заинтересованы в том, чтобы здесь работали местные перевозчики, поэтому те заявления, которые были сделаны, не имеют никаких оснований. Это не официальные чьи-то комментарии, третьих лиц, не имеющих отношения к транспорту Новосибирской области. Искусственно созданный ажиотаж. И в первую очередь, из того, что мы хотим взять из опыта европейской части России, так это удобный сквозной тариф с возможностью пересадки без оплаты. Это один момент. Второй момент — возможность оплаты всеми видами карт и так далее. В первую очередь, это пересадочный тариф между маршрутами.

По словам Вячеслава Невежина, сейчас не нужно делать из каждой части города в другую часть города транспорт, а сделать удобный и комфортный пересадочный тариф, который позволит это сделать. Тогда уйдут маршрутки.

Невежин отметил, что о ликвидации автотранспортного предприятия не идет и речи.

-Кто-то где-то кому-то сказал и все, не более того, - акцентировал замминистра.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", совсем недавно Бердск сотрясла новость о новой транспортной реформе, которая очень незаметно подобралась к городу. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в город зайдет госкорпорация ВЭБ.РФ, занимающаяся пассажирскими перевозками. Компания планирует создать единого оператора-перевозчика. Ему и достанется вся прибыль от бизнеса.

Реформу внедрят в Бердске после того, как местная власть примет предложение минтранса Новосибирской области. Город предоставил региональному министерству транспорта статистику по пассажирам, перевозкам, льготникам, дорожной инфраструктуре, общественному транспорту. Например, не все дороги в Бердске приспособлены для автобуса.
Чиновники предполагают, что если реформа окажется бесполезной или вредной, внедрять ее в городе не будут. И никто якобы не заставит. Дескать, учитывают не только фактор безопасности пассажирских перевозок, но и интересы бизнеса, работающего в этой отрасли. Но москвичам глубоко плевать на местные особенности, социальную напряженность и потерю работы бердчанами. Московскими бизнесменами движут деньги.

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оптимизация реформа транспорт Вячеслав Невежин Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
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От редакции

Городу нужна транспортная реформа?

Анна Автоледи, 03 декабря 2020 10:44
Почему маршрутки не могут участвовать в оплате картами и во всяких пересадках? Почему стоит задача от них избавиться? Ясно же, что для нашего города маршрутки как транспорт оптимальны. В автобусах и холодно, и неудобно.
Гость, 03 декабря 2020 10:49
а переход на брутто-контракты и создание единого оператора, что будет контролировать Бердск, Искитим, он тоже будет отрицать? Комиссия создана, предложения до 30.12.20, осталось не долго ждать.
Аноним, 03 декабря 2020 10:54
НВР:
Нужна ..но не такая Хотелось что бы был четкий график на каждой остановке расписание маршруток автобусов Разрабытывались новые маршруты например с микрорайона в сторону Борвихи в сторону х.завода с вокзала и Промышленную улицу одна 12 не вариант

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