Получил землю под первую площадку для выгула собак на 50 тыс. руб. общественник Сергей Рассказов в Северном микрорайоне Бердска. Кто завлечет сюда собачников?

На участке высадят деревья и организуют специальные приспособления для хозяев собак - совки и пакет для сбора фекалий животных. Но полученного гранта не хватит на всю задумку. Сумма гранта - 50 тысяч рублей, а нужно 150 тысяч рублей.

Кроме самодельных, в Бердске теперь появятся и настоящие площадки для выгула собак

Дали землю в аренду под площадку для выгула собак в Северном микрорайоне Бердска общественнику Сергею Рассказову. Об этом он рассказал "Курьер. Среда. Бердск" 2 декабря. Напомним, какой будет первая площадка для выгула собак в Бердске, Сергей рассказывал ранее редакции. 23 сентября 2020 года он стал одним из победителей конкурса общественных стартапов «Со мной регион успешнее» с проектом «Организация площадки для выгула собак на территории микрорайона Северного Бердска». Но для его реализации сначала нужно было добиться оформления участка в пользование. Напомним, также идея создания площадки возникла у жителей Северного, когда они вместе с общественной организацией "Зеленая миля" Рассказова убирали свалку на участке рядом с гаражами и трассой. Его и решили преобразить с пользой.

- На сегодняшний день мэрия выдала мне разрешение взять в аренду этот участок под рекреационное использование. После его окончательного оформления мы подадим документы на получение гранта и начнем обустраивать площадку, - рассказал Сергей 2 декабря "Курьер. Среда. Бердск".

Информацию о выдаче земли "Курьер. Среда. Бердск" также подтвердил начальник управления градостроительства администрации Бердска Дмитрий Есиков.

На участке также будут высажены деревья и организованы специальные приспособления для хозяев собак - совки и пакет для сбора фекалий животных. Важно соблюсти порядок отмечает, Рассказов. Но самое главное, общественник планирует привлечь кинологов на эту территорию, для того чтобы на площадке псов еще и дрессировали. Это станет лишним поводом привести сюда собак на выгул.

- Выгуливать может и не поедут сюда горожане, участок на окраине города. А дрессировать могут и приехать. Так мы возможно привлечем сюда бердчан, - поделился Сергей.

Полученного гранта не хватит на всю задумку. Сумма гранта - 50 тысяч рублей, а нужно 150 тысяч. Сергей Рассказов выразил надежу, что кто-то из спонсоров, горожан или мэрия возможно захочет поучаствовать в процессе и поможет финансами в организации первой долгожданной площадки для выгула собак в Бердске.

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