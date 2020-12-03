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Жестоко убила подругу и ее 4-летнюю дочь учительница физкультуры

11:00 03.12.2020 Фото: СУ СК по Саратовской области
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На странице Щеренко в соцсети "Одноклассники" указано, что она родилась 10 февраля 1967 года, в друзьях у нее всего два человека.

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Подозреваемая в убийстве женщины и ее дочери в Саратове работает учителем

Жительница Саратова, арестованная в среду по подозрению в убийстве знакомой и ее четырехлетней дочери, является учителем физкультуры в местном лицее и имеет звание мастера спорта по гимнастике, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Ранее прокуратура региона сообщала, что вечером 29 ноября в квартире дома по улице Чернышевского в Саратове было обнаружено тело 38-летней женщины и ее четырехлетней дочери с множественными ножевыми ранениями. По подозрению в двойном убийстве задержали 53-летнюю жительницу Саратова, которая, по версии следствия, пришла в гости, но в ходе ссоры зарезала хозяйку квартиры и ее дочь, а затем похитила оттуда ювелирные украшения и банковскую карту и сняла с нее 70 тысяч рублей. Волжский райсуд Саратова в среду арестовал подозреваемую до 29 января 2021 года.
"Она учитель физкультуры в одном из лицеев Саратова, мастер спорта по гимнастике и тренер по армрестлингу. С 1999 года по 2013 годы была замдекана по воспитательной работе в СГТУ (Саратовском государственном техническом университете)", - сказал собеседник агентства.
Как уточняется в карточке дела на сайте Волжского районного суда Саратова, подозреваемой является Елена Щеренко.
По данным сайта Саратовского областного института развития образования, Щеренко в 2015 году работала учителем физкультуры в средней школе №70 в Саратове.
Как отмечается на сайте прогимназии "Кристаллик", в 2017 году Щеренко работала в этом учреждении учителем по физвоспитанию. Согласно опубликованной там биографии учителя, она окончила Саратовский государственный педагогический институт имени Федина, 13 лет работала в СГТУ, еще 13 лет - в образовательных учреждениях Саратова, имеет "научные труды", а награждалась ведомственными грамотами и дипломами, в том числе от администрации Саратова.
На странице Щеренко в соцсети "Одноклассники" указано, что она родилась 10 февраля 1967 года, в друзьях у нее всего два человека.

Источник: РИА Новости

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