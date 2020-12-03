Мощный взрыв: Шестая за год авария на магистрали Газпрома

В Свердловской области после разгерметизации загорелся газопровод

Разгерметизация газопровода с последующим возгоранием произошла в Свердловской области, пострадавших нет, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

"В 2.50 (00.50 мск) поступило сообщение о разгерметизации подземного магистрального газопровода "Игрим-Серов-Нижний Тагил" диаметром 1000 миллиметров на территории Новолялинского городского округа с последующим возгоранием. Авария произошла в лесной зоне, вне территории населённого пункта , в двух километрах от поселка Красный Яр. Опасности для населения и окружающей среды нет", - говорится в сообщении.

Специалисты "Газпром трансгаз Югорск" отключили поврежденный участок. Сейчас, по данным МЧС, авария локализована, происходит выгорание остаточного газа, которое контролируют пожарные. Отключения потребителей от газоснабжения и возгорания лесного массива нет.



Для ликвидации последствий к месту происшествия направлена аварийная бригада газовиков.