Правильное питание играет немаловажную роль, как и чистка зубов. Ежедневное употребление пищи с высоким содержанием сахара разрушает зубную эмаль! Кислая или слишком горячая еда входит в эту же категорию. На успешное развитие кариеса влияет пагубная привычка – курение. При вдыхании ядовитого дыма зубная эмаль подвергается воздействию температуры в 150 градусов по Цельсию! Кариесу подвержены и те люди, которые пьют воду плохого качества, имеют хронические заболевания и испытывают ежедневные стрессы. Все эти перечисленные факторы активизируют обитающие во рту бактерии, вырабатывающие молочную кислоту, которая, в свою очередь, и разрушает эмаль зуба.



Кариес бывает как нескольких видов, так и может появляться в разных местах зуба. Пришеечный кариес располагается рядом с десной. Считается одним из самых опасных, так как его развитие быстро достигает зубного корня. Фиссурный кариес поражает углубление в зубе, открывая доступ к пульпе. К легкому кариесу относят поражение контактных (кусающих) поверхностей. Вторичным кариесом считается образование между пломбой и здоровой частью зуба. Заболевание различают и по степени тяжести: темное пятно, поверхностное поражение, кариес среднего и глубокого уровня поражения. Чтобы предупредить появление болезни, приобретите специальное стоматологическое зеркальце, с помощью которого можно осмотреть полость рта. При первых признаках кариеса незамедлительно обращайтесь к специалисту.

