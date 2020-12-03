Почему запретил продажу завода «Сибсельмаш» суд в Новосибирске

"Сибсельмаш" создан в 1929 году для выпуска агрооборудования, позднее приобрел статус оборонного, затем вернулся к производству сельхозтехники.

Участок сборки на "Сибсельмаше", 2005 год

В конце ноября завод был продан на торгах за 505 млн рублей московской строительной компании "Меркас".

Арбитражный суд Новосибирской области запретил конкурсному управляющему Новосибирского производственного объединения "Сибсельмаш", (НПО "Сибсельмаш"), ранее крупнейшего машиностроительного предприятия региона, а теперь банкрота, продавать завод по итогам торгов компании "Меркас". Решение было принято в качестве обеспечительной меры по иску второго участника торгов компании "Курганприбор", следует из решения, опубликованного в картотеке арбитражных дел.

В конце ноября завод "Сибсельмаш" был продан на торгах за 505 млн рублей московской строительной компании "Меркас". Вторым участником торгов стало научно-производственное объединение (НПО) "Курганприбор", которое по итогам аукциона обратилось в арбитражный суд с требованием признать результаты недействительными. В иске компания указала, что победитель не соответствует условиям участия в торгах, среди которых наличие лицензии на разработку или производство вооружения и военной техники. Заявитель попросил суд наложить обеспечительные меры до принятия решения по иску, а также обязать конкурсного управляющего повторно рассмотреть заявки с ценовым предложением "Курганприбора" в 501,5 млн рублей.

"Запретить конкурсному управляющему ОАО "НПО "Сибсельмаш" Галандину Сергею Анатольевичу заключать договоры об отчуждении имущества ОАО "НПО "Сибсельмаш" по результатам закрытых торгов", - говорится в сообщении.

Согласно информационно-аналитической системе "Спарк", НПО "Курганприбор" зарегистрировано в Кургане в 2007 году, гендиректором является Федор Колосовников. Компания специализируется на производстве оружия и боеприпасов.

"Сибсельмаш" создан в 1929 году для выпуска агрооборудования, позднее приобрел статус оборонного, затем вернулся к производству сельхозтехники. Завод также занимался выпуском горно-шахтного оборудования. В 2012 году на "Сибсельмаше" было введено конкурсное производство, тогда сумма долгов предприятия оценивалась в 1,6 млрд рублей.

Источник: ТАСС