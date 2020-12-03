Пожурили: Какое наказание получил лицей №7 из-за нарушения правил ковид-безопасности в суде Бердска?

Коронавирус добрался до лицея №7

Состоялось судебное заседание по вопросу о правонарушении лицея №7 Бердска в горсуде сегодня, 3 декабря. Помощник председателя бердского городского суда Наталья Сафронова сообщила "Курьер. среда. Бердск", какое решение приняла в отношении учебного заведения судья Екатерина Белова.

- Сегодня была оглашена вводно-резолютивная часть постановления. Постановлением городского суда от 3декабря образовательное учреждение лицей №7 признан виновным в совершении административного правонарушения предусмотренного частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ. Ему назначено административное наказание в виде предупреждения, - сообщила Наталья Евгеньевна.

Как сообщал "Курьер. среда. Бердск", эта статья подразумевает нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, но совершенные в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина), либо невыполнение в установленный срок выданного в указанные периоды законного предписания или требования должностного лица, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Наказания влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 000 до 40 000 рублей, а на должностных лиц - от 50 000 до 150 000 рублей. При этом на юридических лиц - от 200 000 до 500 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Проверил лицей №7 Бердска Роспотребнадзор. Эту информацию "Курьер. Среда. Бердск" подтвердила директор учреждения Татьяна Смирнова.

- Да проверка действительно была, - сказала Смирнова 20 октября, но от комментариев отказалась.

Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск" причина проверки - массовая заболеваемость среди учителей. На тот момент 20 педагогов находились на больничном. Но по коронавирусу из них - 6. Всего в школе 74 педагогов.