«Поколение М»: Как помогут сохранить редких животных школьники Бердска?

Для участия в конкурсе ребятам необходимо пройти курс обучения и загрузить видеопрезентации своих работ на сайт «Поколения М» до 31 мая 2021 года.

Победители приедут в зоопарк, встретятся с кураторами европейских программ по сохранению животных

МТС и Московский зоопарк запустили эко-стрим для школьников в рамках федерального благотворительного проекта «Поколение М».

Дети со всей страны, в том числе из Новосибирской области, смогут пройти онлайн просветительский экокурс и побороться за возможность приехать в Москву на специальный научно-практический курс по сохранению исчезающих видов животных. Обучение пройдет в офлайн-формате в Московском зоопарке, одном из старейших в Европе.

Победители приедут в зоопарк, встретятся с кураторами европейских программ по сохранению животных, станут частью исследовательской группы по наблюдению за животными и проведению тренингов. Также ребята получат возможность оказаться «за кулисами» зоосада: попробовать себя в роли помощников кипера (сотрудника по уходу за животным), приготовить обед по специальному рациону животного», - говорится в сообщении от компании МТС.

В каждой теме представлены индивидуальные мастер-классы и задания по моделированию. Выполнив их, школьники получат комплексные знания об уникальных особенностях разных видов животных, а также научатся создавать комфортные условия жизни для редких видов животных, которые не могут благополучно существовать в дикой среде.

Чтобы закрепить полученные знания, участники применят творческие методики: создадут картины и поделки на тему экологии. Творческие конкурсы представлены в пяти номинациях: «Большие панды», «Млекопитающие», «В джунглях», «Заповедникум» и «Что такое зоопарк?». В каждой из номинаций мастера конкурса выберут лучшие работы.

- Ребята из Новосибирска уже седьмой год участвуют в программах проекта «Поколение М». Новинкой этого года станет образовательная программа, посвященная одному из важнейших вопросов современности - бережному отношению к природе. Юные натуралисты смогут узнать много нового и важного о редких животных и их среде обитания, получат новые навыки и заново откроют мир редких животных. Уверен, новосибирские ребята непременно воспользуются шансом пройти этот образовательный эко-стрим, который поможет им лучше узнать окружающий мир и реализовать себя, - отметил директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

Для участия в конкурсе ребятам необходимо пройти курс обучения и загрузить видеопрезентации своих работ на сайт «Поколения М» до 31 мая 2021 года.

Все загруженные на сайт работы, лайки и репосты на официальных площадках «Поколения М», будут суммированы и переведены в настоящие деньги по курсу 1 балл = 1 рубль. В конце конкурсного сезона компания МТС перечислит собранные средства на лечение тяжелобольных детей.